Z hakerských útokov obvinili sedem dôstojníkov ruskej rozviedky

Washington 4. októbra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo vo štvrtok vznesenie obvinení voči siedmim dôstojníkom ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU), ktorí podľa neho stoja za hakerskými útokmi na antidopingové agentúry a iné organizácie. Tri z týchto osôb boli už dávnejšie obvinené taktiež osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, zaoberajúcim sa podozreniami zo zásahov Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch z roku 2016, informovala tlačová agentúra AP.



Ruská rozviedka GRU sa podľa Washingtonu zameriavala pri kybernetických útokoch na subjekty, ktoré verejne podporili zákaz účasti ruských atlétov na medzinárodných športových súťažiach a odsúdili ruský, štátom podporovaný program dopingu. Prokurátori spomenuli aj útoky Rusov na jadrovoenergetickú spoločnosť so sídlom v Pensylvánii a Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vyšetrujúcu prípady použitia chemických zbraní v Sýrii, ako aj otravu bývalého príslušníka GRU v Británii.



Podľa amerických obvinení hakeri často pracovali na diaľku, ak však neboli úspešní, uskutočňovali operácie priamo "na mieste" alebo prostredníctvom "blízkeho prístupu". Vyškolení príslušníci GRU vtedy cestovali s dômyselnými zariadeniami, aby zaútočili na svoje obete cez bezdrôtové siete.



Traja zo siedmich obvinených vystupujú aj v oznámení vyšetrovateľa Muellera z júla tohto roka, ktoré pripisuje Rusku vniknutie do e-mailových účtov americkej Demokratickej strany a napomáhanie pri zverejňovaní ukradnutých správ počas spomínanej predvolebnej kampane.



Predstaviteľ ministerstva spravodlivosti John Demers uviedol, že nové obvinenia nevzišli z Muellerovho vyšetrovania. Hakeri však zrejme aj v týchto prípadoch použili tie isté metódy a mali ten istý všeobecný cieľ - rozšíriť dezinformácie a vyvolať zmätok, dodal podľa AP.



Rusko v stredu odmietlo obvinenia, že je za sériou kybernetických útokov vo svete, ktoré voči nemu predtým vzniesli Británia a Austrália. Ako informovala agentúra TASS, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová tieto tvrdenia vo štvrtok na brífingu v Moskve označila za "veľké fantazírovanie".



Zacharovová reagovala na vyhlásenia predstaviteľov Británie a Austrálie, ktorí obvinili GRU, že stojí za nedávnou vlnou globálnych kybernetických útokov. Ich terčom údajne mali okrem iného byť Svetová antidopingová agentúra, ukrajinský dopravný systém a prezidentské voľby v Spojených štátoch z roku 2016.



Británia okrem toho podozrieva GRU, že sa v marci tohto roku pokúsila v anglickom meste Salisbury otráviť svojho bývalého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Holandské ministerstvo obrany zasa vo štvrtok uviedlo, že holandské tajné služby prekazili ruský hakerský útok na OPCW a v apríli boli vyhostení štyria dôstojníci ruskej tajnej služby GRU.