Usmrtenému francúzskemu starostovi udelili Rad čestnej légie

Smrť 76-ročného Jeana-Mathieuho Michela, starostu obce Signes ležiacej v departmente Var na juhovýchode Francúzska, vyvolala vlnu pobúrenia medzi politikmi i tamojšími obyvateľmi.

Paríž 9. augusta (TASR) - Starostovi francúzskej obce, ktorý pred pár dňami prišiel o život pri strete s robotníkmi nelegálne sa zbavujúcimi odpadu zo stavby, udelili v piatok posmrtne, počas jeho pohrebu, najvyššie francúzske štátne vyznamenanie - Rad čestnej légie. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa medializovaných správ prišiel Michel pred štyrmi dňami do stretu s dvoma robotníkmi, nelegálne zbavujúcimi sa odpadu zo stavby v miestnom národnom parku. Starosta mužom nakázal, aby s vyhadzovaním odpadu prestali. Oni ho údajne poslúchli, avšak po zaradení spiatočky ho svojim vozidlom prešli. Prokuratúra podľa francúzskych médií jeho následnú smrť posudzuje ako nehodu.



Rad čestnej légie udelila v piatok Michelovi na jeho pohrebe v dedine Signes francúzska ministerka pre územnú súdržnosť Jacqueline Gouraultová. Zároveň pri tejto príležitosti prečítala odkaz od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



"Republika nie je daná. Je to neustály boj," napísal v ňom Macron a prisľúbil, že antisociálne správanie bude trestané "prísne, exemplárne a neústupčivo".



Mnohí z celkovo približne 35.000 francúzskych starostov sa sťažujú na nedostatok záujmu i finančných prostriedkov zo strany francúzskej vlády, a to obzvlášť vo vidieckych oblastiach, pripomína agentúra DPA.