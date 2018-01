Ústavný súd v Moldavsku dočasne zbavil právomocí prezidenta Dodona

Igor Dodon, ktorý sa do konfliktu s prozápadne orientovanou vládou dostáva pomerne často, s rozhodnutím súdu nesúhlasí, pričom túto inštitúciu v reakcii na utorňajší verdikt ostro kritizoval.

Kišiňov 2. januára (TASR) - Moldavský ústavný súd v utorok dočasne zbavil funkcie prezidenta Igora Dodona. Dôvodom tohto kroku je spor, ktorý prepukol medzi proruským prezidentom a prozápadne orientovanou moldavskou vládou v súvislosti so schvaľovaním nových členov vládneho kabinetu, informovala agentúra Reuters. Podľa moldavskej spravodajskej televízie Publika má prezidentské právomoci teraz prevziať predseda parlamentu Andrian Candu.



Dodon v uplynulom roku odmietol odobriť viacerých nových ministrov, ktorých navrhla vláda. Kandidátov na tieto posty obviňoval z nekompetentnosti a tvrdil, že viacerí z nich boli nejakým spôsobom zapletení do škandálu zmiznutia jednej miliardy amerických dolárov z troch moldavských bánk v roku 2014.



Vládnuca koalícia sa následne obrátila na ústavný súd so žiadosťou, aby prezidenta dočasne zbavil právomocí a mohla tak ministrov vymenovať i bez jeho súhlasu.



Ústavní sudcovia už v októbri konštatovali, že pri rekonštrukcii kabinetu ide o kompetenciu vlády, ktorá samostatne prijíma rozhodnutia o týchto otázkach a schválenie jej krokov hlavou štátu je iba formálnym aktom. Moldavský súd vtedy zároveň uviedol, že odmietavý postoj prezidenta v súvislosti s jeho zákonnými povinnosťami možno vnímať aj tak, že hlava štátu dočasne nie je schopná vykonávať právomoci.



Dodon, ktorý sa do konfliktu s prozápadne orientovanou vládou dostáva pomerne často, s rozhodnutím súdu nesúhlasí, pričom túto inštitúciu v reakcii na utorňajší verdikt ostro kritizoval.



"Súd opäť raz potvrdil, že je politickým nástrojom a nie ústavným orgánom. Je to hanebný a poľutovaniahodný úpadok štátu, ktorý sa označuje za demokratický," reagoval Dodon na sociálnej sieti Facebook. "Pokiaľ ide o môj postoj, rozhodol som sa nevzdať sa. To je lepšie než stráviť roky vysvetľovaním, prečo bol vymenovaný niektorý z kompromisných ministrov," dodal.