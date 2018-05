Ústavný súd znemožnil na podnet Madridu Puigdemontovu voľbu

Ak nový katalánsky premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.

Madrid 10. mája (TASR) - Španielsky ústavný súd v stredu na podnet centrálnej vlády v Madride predbežne pozastavil platnosť legislatívnej zmeny schválenej katalánskym regionálnym parlamentom, ktorá by umožnila zvoliť expremiéra Carlesa Puigdemonta v jeho neprítomnosti za predsedu regionálnej katalánskej vlády. Informovala o tom agentúra DPA.



Vláda španielskeho premiéra Mariana Rajoya predtým na mimoriadnom zasadaní rozhodla o podaní podnetu na ústavný súd. Podľa stanoviska Madridu kandidát na najvyššiu funkciu v Katalánsku musí byť prítomný na zasadnutí regionálneho parlamentu, aby mohol predstaviť program svojej vlády.



Hovorca španielskej vlády Íňigo Méndez de Vigo, ktorý informoval o rozhodnutí kabinetu, označil Carlesa Puigdemonta za osobu na úteku pred justíciou a dodal, že zvolenie zosadeného expremiéra v neprítomnosti by bolo nelegálne.



Ak nový katalánsky premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.



Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá regionálnu vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.



Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne, kde čaká na rozhodnutie nemeckého súdu vo veci svojho prípadného vydania do Španielska. Španielska justícia viní Puigdemonta zo vzbury a sprenevery štátnych zdrojov kvôli referendu o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo vlani v októbri.