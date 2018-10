Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Hamáčkovi

O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo.

Hradec Králové/Praha 20. októbra (TASR) - Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo.



Informácie priniesol internetový server Novinky.cz a denník Právo.



Ak by sociálni demokrati nemohli presadzovať vo vláde premiéra Andreja Babiša svoj program, môžu vládne pozície opustiť, konštatoval v záverečnom vystúpení Jan Hamáček, ktorý bude pokračovať na čele strany. Podľa jeho slov koalícia s ANO nie je pre ČSSD "zlatá krava".



Denník Právo s odvolaním sa na nemenovaný dobre informovaný zdroj uviedol, že Hamáček vyzval pri tejto príležitosti úspešných komunálnych politikov, aby sa zapojili do práce v programovej rade ČSSD, ktorú chce vedenie strany zriadiť. Malo by sa tak do volebného zjazdu ČSSD, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch 1.-2. marca 2019.



Hamáček, ktorý sa poďakoval za veľkú podporu, konštatoval, že je potrebmé ukončiť diskusiu o samotnej ČSSD. "Budem tvrdo požadovať, aby sa skončili vnútrostranícke hádky. Budem po našich ministroch požadovať, aby mi dodali zoznam priorít, ktoré budeme vo vláde presadzovať," cituje slová niekdajšieho predsedu českej poslaneckej snemovne server Novinky.cz.