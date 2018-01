Pri hraničnom priechode v horách zamrzlo 15 sýrskych utečencov

Miestne média uviedli, že utečencov v horách opustili prevádzači.

Bejrút 20. januára (TASR) - Dovedna 15 sýrskych utečencov vrátane viacerých detí umrzlo pri pokuse dostať sa cez hornatú hranicu do susedného Libanonu. Telá 13 utečencov objavili v piatok, zatiaľ čo dve ďalšie našli v sobotu po tom, ako sa oblasťou prehnala silná snehová víchrica, informovala spravodajská stanica BBC.



Telá objavili príslušníci libanonskej civilnej obrany po tom, ako ich ľudia upozornili na skupinu utečencov, ktorá sa údajne dostala do problémov pri hraničnom priechode Masná. Miestne média uviedli, že utečencov v horách opustili prevádzači.



Dvoch prevádzačov údajne už v Libanone zadržali. Zachrániť sa tamojším úradom zároveň podarilo hŕstku utečencov vrátane malého chlapca, ktorý sa v oblasti osamotene potuloval.



Skupina utečencov sa do Libanonu snažila dostať rovnakou trasou, akú už pred ňou využili tisíce Sýrčanov utekajúcich zo svojej vlasti. Libanon s iba štyrmi miliónmi obyvateľov prijal na svojom území od vypuknutia konfliktu v Sýrii už takmer milión sýrskych utečencov.