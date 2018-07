Na útočníka z lübeckého autobusu vydali zatykač

Rodák z Iránu, ktorý má však nemecké občianstvo a žije v Lübecku, k okolnostiam, ktoré predchádzali útoku nožom s 13-centimetrovou čepeľou zatiaľ mlčal.

Lübeck 21. júla (TASR) - Zatykač vydali v sobotu v Nemecku na muža, ktorý v piatok zaútočil nožom na cestujúcich v linkovom autobuse v meste Lübeck na severe spolkovej republiky a zranil podľa aktualizovaných informácií najmenej desať z nich, z toho troch vážne. Na zadržaného uvalili vyšetrovaciu väzbu pre podozrenie z trestných činov pokusu o zákernú viacnásobnú vraždu s využitím všeobecne bezpečnosť ohrozujúcich vecí a súčasne nebezpečného ublíženia na zdraví, ublíženia na zdraví a pokusu o úmyselné podpaľačstvo.



Vyplýva to z informácií internetového vydania denníka Bild, ako aj spravodajstva Severonemeckého rozhlasu (NDR) a tlačovej agentúry DPA.



Rodák z Iránu (34), ktorý má však nemecké občianstvo a žije v Lübecku, k okolnostiam, ktoré predchádzali útoku kuchynským nožom s 13-centimetrovou čepeľou, zatiaľ mlčal.



V Nemecku sa viacerí zainteresovaní nechali počuť, že vážnejším dôsledkom incidentu zabránil vodič autobusu smerujúceho do Travemünde Peter Spoth, ktorý si v spätnom zrkadle všimol dym vo vozidle i volanie viacerých cestujúcich o pomoc, preto zastavil a otvoril všetky dvere vozidla. Páchateľ mal následne začať bezhlavo útočiť na cestujúcich nožom. Šofér sa dostal s mužom do fyzického stretu, počas ktorého ho útočník udrel päsťou do tváre. Vodič nakoniec muža premohol aj s pomocou cestujúcich. Zadržaný zanechal v autobuse ruksak, v ktorom sa nachádzala podľa informácií internetového vydania denníka Bild s odvolaním sa na osoby, ktoré ho skúmali, chemikália urýchľujúca požiar, nie však výbušniny.



O motíve útoku môžu zatiaľ tak prokuratúra, ako aj polícia iba špekulovať. Samotný útočník naďalej odmieta komunikáciu a mlčí.



Šlezvicko-holštajnský krajinský minister vnútra Hans-Joachim Grote však zdôraznil, že na základe terajších poznatkov vyšetrovateľov možno teroristické pozadie činu jednoznačne vylúčiť.



Ešte v piatok večer policajti prehľadali dva byty v Lübecku vrátane toho, ktorý slúžil útočníkovi a jeho otcovi. Došlo tam k zaisteniu dvoch počítačov, ale aj ďalších predmetov.



Podľa susedov je však muž psychický chorý. Sužuje ho stihomam, čo v minulosti pocítilo viacero jeho susedov, ktorých hlasito opakovane okrikoval.