Útočník v Liege bol recidivista: Kráľ a premiér odcestovali do mesta

Brusel 29. mája (TASR) - Muž ozbrojený nožom v utorok dopoludnia dobodal dve policajtky v belgickom meste Liege, ukradol im služobné strelné zbrane a zastrelil ich a následne aj náhodného okoloidúceho. Prokuratúra sa obáva, že útok môže súvisieť s terorizmom. Tento motív bude tiež súčasťou vyšetrovania.



Belgický minister spravodlivosti Koen Geens uviedol, že útočníka, ktorého neskôr zastrelili policajti, prepustili v pondelok z väzenia na priepustku na dva dni. Minister ho označil ako mnohonásobne trestaného recidivistu, ktorého dávali úrady do väzenia od roku 2003.



Policajný šéf v meste Liege Christian Beaupere na tlačovej konferencii informoval, že "terčom útočníka bola práve polícia". Muž nestrieľal náhodne, ale chcel zasiahnuť políciu ako inštitúciu a belgický štát, vyhlásil podľa tlačovej agentúry AP.



Beaupere spresnil, že zabité policajtky boli vo veku 45 a 53 rokov, druhá spomenutá bola matkou dvojičiek. Útočník zabil takisto okoloidúceho človeka, potom jeho samotného smrteľne postrelili policajti.



Podľa policajného šéfa útočník, ktorého nemenoval, zranil aj ďalších štyroch policajtov. Jeden z nich má závažné poranenie stehennej tepny.



Štátna televízna stanica RTBF identifikovala podozrivého ako Benjamina Hermana. Tento belgický štátny príslušník narodený v roku 1982 má záznamy v registri trestov, vrátane krádeže, napadnutia a drogových trestných činov, dodala RTBF.



Federálna prokuratúra odmietla tieto informácie komentovať.



Belgická prokuratúra predtým oznámila, že útočník ozbrojený nožom sa v Liege prikradol k dvom policajtkám odzadu a niekoľkokrát ich bodol.



"Potom im vzal (strelné) zbrane. Použil ich proti obom policajtkám," povedal novinárom hovorca prokuratúry Philippe Dulieu. Obe policajtky mali v strelných zbraniach celkovo 17 nábojov.



Dulie uviedol, že útočník potom zastrelil 22-ročného mladého muža vo vozidle, ktoré práve odchádzalo z parkoviska pri neďalekej strednej škole. Útočník následne zadržiaval v škole ženu ako rukojemníčku.



"Polícia z Liege zasiahla. Muž strieľal na políciu a zranil množstvo príslušníkov, predovšetkým do nôh. Zastrelili ho," opísal situáciu hovorca prokuratúry Dulie.



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ federálnej prokuratúry pre agentúru AP uviedol, že "sú náznaky, že mohlo ísť o teroristický útok".



Napriek tomu belgické krízové centrum oznámilo, že nevidí dôvod na zvýšenie teraz platného stupňa teroristického ohrozenia. Yves Stevens z krízového centra povedal, že bezpečnosť v Liege je pod kontrolou.



"Zatiaľ absolútne nie je potvrdené, že prípad súvisí s terorizmom," vysvetlil Stevens.



Podľa mestských úradov sú všetky deti v škole v poriadku.



Belgický kráľ Filip, premiér Charles Michel a belgickí ministri spravodlivosti aj vnútra odcestovali do Liege, aby sa poradili s miestnymi predstaviteľmi.



"Chcem v mene vlády ponúknuť pomoc obetiam, rodinám obetí," vyhlásil premiér Michel.



Video zverejnené na Twitteri osobou, ktoré sa vyhlasuje za svedka útoku, zachytáva utekajúcich ľudí v oblasti útoku. Počuť približne šesť výstrelov.



Belgická polícia je v stave pohotovosti od roku 2016, keď samovražední bomboví útočníci zabili 32 ľudí na letisku a v metre v Bruseli.



V Liege sa strieľalo aj v decembri 2011, keď páchateľ zabil štyroch ľudí a zranil vyše 100 ďalších osôb, následne spáchal samovraždu.