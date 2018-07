Útočník z Lübecku odmieta hovoriť, teroristické pozadie vylúčili

Muž sa narodil v Iráne a má nemecké občianstvo.

Lübeck 21. júla (TASR) - Muž, ktorý v piatok zaútočil nožom na ľudí v linkovom autobuse v severonemeckom meste Lübeck, odmieta od svojho zadržania hovoriť s vyšetrovateľmi. Informovala o tom na večernej tlačovej konferencii hovorkyňa prokuratúry v Lübecku Ulla Hingstová.



Podľa nej sa prokuratúra chystá 34-ročného muža obžalovať z útoku, vážneho ublíženia na zdraví a úmyselného podpaľačstva. Muž sa narodil v Iráne, má nemecké občianstvo a žije v Lübecku. Pred súd by sa mal postaviť v sobotu, citovala Hingstovú agentúra DPA.



Ako predtým informoval minister vnútra spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko Hans-Joachim Grote, pri útoku muža utrpelo zranenia deväť ľudí. Šesť osôb utrpelo bodné zranenia nožom, zranenia zvyšných troch boli spôsobené inak.



Grote pre denník Bild povedal, že k útoku došlo okolo 13.47 h v plne obsadenom autobuse linky 30 vo štvrti Kücknitz, ktorý smeroval do mestskej časti Travemünde, kde sa v piatok začali slávnosti Travemünder Woche (Travemündský týždeň).



Neskôr na spoločnej tlačovej konferencii s hovorkyňou prokuratúry v Lübecku vyzdvihol duchaprítomnosť vodiča, ktorý svojím konaním zabránil väčšiemu počtu obetí. Grote uviedol, že vodič autobusu si v spätnom zrkadle všimol dym vo vozidle, preto zastal a otvoril všetky dvere. Páchateľ mal následne začať bezhlavo útočiť na cestujúcich nožom. Zatiaľ nie je jasné, či sa tak stalo v autobuse alebo až mimo neho. Vodič sa dostal s mužom do fyzického stretu, počas ktorého ho tento udrel päsťou do tváre. Vodič nakoniec útočníka premohol aj s pomocou cestujúcich, povedal Grote.



Hingstová potvrdila medializované informácie, že útočník zanechal v autobuse ruksak, v ktorom sa nachádzala horľavina, "nie však výbušniny alebo niečo podobné".



Grote konštatoval, že na základe doterajších poznatkov je možné jednoznačne vylúčiť teroristické pozadie činu, ako aj väzby útočníka na takéto prostredie.