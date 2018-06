Útočník zo Štokholmu sa voči doživotnému trestu neodvolá

Na archívnej snímke zo 7. apríla 2017 záchranné zložky zasahujú po útoku Uzbeka Rachmata Akilova, ktorý narazil kamiónom do ľudí v centrálnej časti Štokholmu. Stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát (IS), obvineného z vykonania útoku nákladným vozidlom v centrálnej časti Štokholmu, pri ktorom vlani zahynulo päť ľudí, odsúdili vo štvrtok 7. júna 2018 na doživotie.Obvinený 40-ročný Rachmat Akilov z Uzbekistanu sa priznal k jazde ukradnutým nákladným autom po frekventovanej pešej zóne vo švédskej metropole. Je obvinený zo zločinov spojených s terorizmom. Útok sa odohral 7. apríla 2017.Najmladšou osobou, ktorá pri útoku tohto islamského fanatika zahynula, bolo 11-ročné dievča.

Štokholmský okresný súd 7. júna, presne rok po útoku, rozhodol, že Akilov je vinný zo spáchania teroristického činu, päťnásobnej vraždy a ohrozenia verejnosti.

Štokholm 12. júna (TASR) - Stúpenec teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Rachmat Akilov sa neodvolá voči doživotnému trestu, ktorý mu minulý týždeň udelil švédsky súd za jeho vlaňajší útok nákladným vozidlom v Štokholme s bilanciou päť mŕtvych. Oznámil to v pondelok jeho obhajca, ktorého cituje agentúra Reuters.



"Podpísal dokument, v ktorom akceptuje svoj verdikt," povedal pre miestne médiá advokát Johan Eriksson. Podľa neho Akilov zvážil šance na úspešné odvolanie a vzal do úvahy "dlhé, náročné obdobie predbežného zadržania". Na konci súdneho procesu v máji Akilov pôvodne požadoval časovo limitované odňatie slobody.



Tento 40-ročný islamský fanatik sa priznal k jazde ukradnutým nákladným autom po frekventovanej pešej zóne vo švédskej metropole. Podľa vlastných slov tak chcel prinútiť Švédsko, aby ukončilo svoju účasť na operáciách medzinárodnej koalície proti IS. Najmladšou osobou, ktorá pri útoku zahynula, bolo 11-ročné dievča.



Štokholm je popri Barcelone, Londýne, Berlíne a Nice jedným z európskych miest, ktoré sa v posledných rokoch stali terčom teroristických útokov vozidlami na davy civilistov.