Útočníka z londýnskeho metra odsúdili na doživotný trest väzenia

Londýn 23. marca (TASR) - Na doživotný trest odňatia slobody odsúdili v piatok v Londýne za pokus o bombový útok v tamojšom metre zo septembra 2017 obžalovaného Ahmeda Hassana (18). Ten by v zmysle rozsudku mal stráviť za mrežami minimálne 34 rokov, až potom prichádza vôbec do úvahy jeho podmienečné prepustenie na slobodu.



Dôvodne podozrivého tínedžera irackého pôvodu zadržali deň po uvedenom čine v juhoanglickom Doveri, odkiaľ chcel na trajekte opustiť ostrovnú monarchiu. Obvinenie z pokusu o mnohonásobnú vraždu odmietol.



Práve tento mladík mal do súpravy metra umiestniť 15. septembra 2017 podomácky vyrobenú nálož v taške zo supermarketu a v plastovom vedre. Zariadenie sčasti explodovalo na stanici Parsons Green v čase rannej dopravnej špičky, keď sa v danom vozni nachádzalo 93 osôb. Viac ako päť desiatok osôb utrpelo zranenia, niektorí z nich vážne.



Hassan sa dostal do Británie v roku 2015 bez dokladov totožnosti, a to na kamióne smerujúcom na ostrovy cez Lamanšský prieliv. Následne požiadal britské úrady o azyl a pred útokom žil u pestúnskej rodiny neďaleko Londýna.



Mladíka uznala porota pred týždňom za vinného z 93-násobného pokusu o vraždu.