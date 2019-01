Útok nožom v Osle vyšetrujú ako možný teroristický čin

Muž vo štvrtok v obchode v centre hlavného nórskeho mesta Oslo zaútočil nožom ženu. Jej stav je podľa AFP vážny ale stabilizovaný. Páchateľa zatkla krátko po čine polícia.

Oslo 18. januára (TASR) - Nórska polícia v piatok oznámila, že útok nožom, ktorý vo štvrtok spáchal v Osle ruský občan, vyšetruje ako možný teroristický čin, informovala agentúra AFP.



"Existujú dôvody preskúmať, či mal útok nožom spojenie s terorizmom a vyšetrovanie sa to pokúsi objasniť," povedala novinárom šéfka nórskej tajnej služby PST Benedicte Björnlandová.



Podozrivý je 20-ročný Rus, ktorý do Nórska pricestoval z Ruska vo štvrtok cez susedné Švédsko.



PST zapojili do vyšetrovania na základe informácií, ktoré polícia zistila počas vypočúvania. "(Podozrivý) povedal, že chcel zabiť ľudí a že to bol teroristický čin," povedala Björnlandová. Podľa PTS nič nenasvedčuje tomu, že by do útoku boli zapletení aj ďalší ľudia alebo by muž plánoval iné akcie.



Nórska verejnoprávna televízia NRK o podozrivom informuje ako o moslimovi. Ak by sa potvrdilo, že išlo o čin spojený s radikálnym islamom, bol by to prvý takýto prípad v tejto severskej krajine.



Nórska tajná služba zadržala v apríli 2017 žiadateľa o azyl z Ruska v súvislosti s nastražením výbušného zariadenia v centre Osla, ktoré zneškodnili pyrotechnici.