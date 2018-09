Útok v Iráne bol vraj dôsledkom zanedbania povinností

Útok v Ahváze si vyžiadal 25 obetí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd a viac ako 60 zranených.

Teherán 29. septembra (TASR) - Útok na účastníkov vojenskej prehliadky v iránskom meste Ahváz na juhozápade krajiny, ktorý si v sobotu 22. septembra vyžiadal 25 obetí, bol dôsledkom zanedbania povinností zo strany bezpečnostných zložiek. Povedal to v sobotu predseda iránskeho parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku Hešmatolláh Faláhatpíše.



Podľa agentúry ISNA to Faláhatpíše tvrdí na základe videozáznamov zhotovených ministerstvom pre spravodajské služby a armádou, uviedla agentúra AP.



"Kameraman prosil ostreľovača, aby strieľal na útočníkov, ten však čakal na rozkaz svojho nadriadeného," povedal Faláhatpíše. Potvrdil aj to, že niektorí zo zranených mali skúsenosti z bojov proti Islamskému štátu (IS) v Sýrii. Ak by mali zbrane, mohli podľa jeho slov tragédii zabrániť.



Útok v Ahváze si vyžiadal 25 obetí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd a viac ako 60 zranených. K streľbe sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát a aj protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí.



Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov útok označila za "odporný a zbabelý" s tým, že jeho organizátori musia byť povolaní na zodpovednosť.