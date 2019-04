Útoky na Srí Lanke vyšetruje aj tím Interpolu, vedie ho Čech

Počet obetí útokov na kostoly a hotely medzičasom stúpol na 359, uviedli srílanské úrady.

Praha/Kolombo 24. apríla (TASR) - Na Srí Lanku pricestoval tím špecialistov Interpolu, ktorý by mal tamojším bezpečnostným silám pomôcť s vyšetrovaním nedeľných krvavých útokov v metropole Kolombo, jeho okolí a v meste Battikalóa. Tím odborníkov z Interpolu vedie nemenovaný český policajt, ktorý v tejto medzinárodnej policajnej organizácii pôsobí ako expert na terorizmus. Oznámil to policajný prezident v ČR Jan Švejdar, ktorého v stredu citoval spravodajský portál Novinky.cz.



Totožnosť policajta nechce české policajné prezídium zverejniť, aby neohrozilo jeho bezpečnosť, vysvetlila hovorkyňa Kateřina Rendlová.



Interpol vyslal tím na žiadosť srílanských orgánov a nachádzajú sa v ňom odborníci so skúsenosťami v oblasti skúmania miesta trestného činu, výbušnín, boja proti terorizmu, identifikácie obetí a rôznych analýz.



Na ostrov Cejlón v Indickom oceáne, kde sa Srí Lanka nachádza, vyslali pomoc aj USA, a to v podobe tímu zloženého z agentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a z predstaviteľov armády. FBI ponúkol napríklad expertov na laboratórne skúmanie zvyškov výbušnín, napísal denník The Washington Post.



Srílanská polícia zatiaľ v súvislosti s útokmi zadržala takmer 60 osôb. Väčšinu zatknutých tvoria miestni obyvatelia, polícia však pátra aj po možnom zapojení cudzincov. Jedným zo zadržaných je sýrsky občan.



"Informácie pre určenie totožnosti tých, ktorí sa podieľali na útokoch, môžu pochádzať odkiaľkoľvek," povedal generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock. Interpol má rozsiahlu medzinárodnú sieť a tiež databázu, ktorá je pri vyšetrovaní atentátov nevyhnutná.



V týchto dňoch sa preveruje databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov, čo by mohlo pomôcť určiť možné odkazy alebo medzinárodné trasy teroristov, napísala internetová stránka týždenníka Focus.



K útokom sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Na podporu svojho tvrdenia neskôr zverejnila zábery, na ktorých sú podľa IS páchatelia atentátov prisahajúci vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu. Skupinu ôsmich mužov vedie radikálny miestny duchovný Zahrán Haším, uviedol na svojom webe inštitút SITE, ktorý sleduje radikálne hnutie vo svete. Aj srílanské tajné služby pokladajú Hašíma sa strojcu útokov na Srí Lanke, ako uviedla tlačová agentúra AP.



Haším sa podľa neoverených informácií odpálil v nedeľu v hoteli Šangri-La v srílanskom hlavnom meste Kolombo, dodali Novinky.cz.