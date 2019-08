Utrecht má od pondelka najväčšie parkovisko pre bicykle na svete

Rozšírenie doterajšieho parkoviska pre bicykle vytvorilo priestor na odstavenie 12.656 dvojkolesových vozidiel.

Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Najväčšia garáž pre bicykle na svete sa od pondelka nachádza v holandskom meste Utrecht, v priestoroch mestskej hlavnej železničnej stanice. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Rozšírenie doterajšieho parkoviska pre bicykle vytvorilo priestor na odstavenie 12.656 dvojkolesových vozidiel. Prvá fáza výstavby parkoviska sa začala v roku 2017 s priestorom pre 6000 bicyklov. Budova má po dokončení k dispozícii tri poschodia pre používateľov bicyklov a Holanďanom sa podarilo prekonať doterajší rekord z Tokia, kde existuje parkovisko pre 9400 bicyklov.



Podľa holandského denníka Algemeen Dagblad má utrechtské parkovisko pre bicykle 480 vyhradených miest pre väčšie nákladné bicykle alebo iné bicykle netypických rozmerov či tvarov, ktoré sa nezmestia do bežných parkovacích priestorov. Mesto ponúka parkovanie pre bicykle zadarmo počas prvých 24 hodín, potom je parkovné 1,25 eura na jeden deň.



Cyklistom prichádzajúcim na utrechtskú železničnú stanicu pomáha elektronické navádzanie, ktoré ich upozorňuje na najbližšie prázdne miesta pre zaparkovanie.



"Holandsko je veľmi mobilná krajina a vlaky v spojení s jazdou na bicykli sú zlatou kombináciou," uviedla štátna tajomníčka pre infraštruktúru Stientje van Veldhovenová v rozhovore pre Algemeen Dagblad. Podľa jej slov nové parkovisko pre bicykle umožňuje cyklistom dostať sa prakticky až na nástupište ku svojmu vlaku. Dodala, že obrovský záujem o jazdu na bicykli, hlavne v prípade dochádzajúcich za prácou a vzdelaním, je zároveň aj "zbraňou" proti dopravným zápcham v tomto 1,2-miliónovom meste.



DutchNews.nl informoval, že holandská vládna koalícia sa zhodla na potrebe investovať 100 miliónov eur do rýchlych jazdných pruhov pre bicykle a do lepšej infraštruktúry pre cyklistov. Vláda vlani prisľúbila tieto investície zvýšiť o ďalších 75 miliónov eur.



