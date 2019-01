Uväznená Britka Zaghariová-Ratcliffová začala protestnú hladovku

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt si v pondelok v súvislosti s hladovkou predvolal iránskeho veľvyslanca v Londýne.

Londýn 14. januára (TASR) - Britsko-iránska občianka Nazanin Zaghariová-Ratcliffová, väznená v Iráne za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády, začala v pondelok hladovku. Týmto spôsobom protestuje proti nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a údajným pokusom Teheránu získať ju pre špionáž voči Británii, informovala agentúra AFP.







"Jej pokračujúce zadržanie je totálne neprijateľné a to, ako s ňou iránske úrady zaobchádzajú, predstavuje porušenie základných ľudských práv," napísal na Twitteri britský minister Hunt. Iránske úrady podľa neho musia väznenej žene okamžite zaistiť takú zdravotnú starostlivosť, akú potrebuje.



Hladovka má trvať tri dni a môže byť predĺžená v prípade, ak Zaghariovej-Ratcliffovej neposkytnú náležitú zdravotnú starostlivosť, uviedol jej manžel.



Zaghariovú-Ratcliffovú (40) v apríli 2016 zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová všetky obvinenia odmieta.



Manžel uväznenej Richard Radcliffe povedal, že podmienky, v akých sa jeho žena nachádza, sa v poslednej dobe zhoršili. Väzenskí personál jej podľa webového portálu stanice BBC zamietol návštevu lekára, ktorý mal vyšetriť hrčky na jej prsníkoch a ďalšie zdravotné problémy. Riaditeľka nadácie Thomson Reuters Monique Villaová označila zaobchádzanie s uväznenou za "pomalé a kruté mučenie."



Teherán prepustenie Zaghariovej-Ratcliffovej v decembri počas vypočúvania údajne podmienil jej špionážnou činnosťou v Británii. "Samozrejme, že nechcela povedať áno a oni nechceli počuť nie, a tak jej povedali, aby nad tým porozmýšľala," povedal Richard Ratcliff.



Taktiež uviedol, že chce presvedčiť ministra Hunta, aby jeho žene udelil diplomatickú ochranu. V takom prípade by Irán musel britským diplomatom dovoliť, aby preskúmali podmienky jej väznenia.



Teherán odmieta uznať britské občianstvo Zaghariovej-Ratcliffovej a jej väzbu posudzuje ako domácu záležitosť.