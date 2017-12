Uväzneného peruánskeho exprezidenta Fujimoriho previezli do nemocnice

Lekár Alejandro Aguinaga povedal, že 79-ročného Fujimoriho, ktorý si odpykáva trest v zariadení vo východnej časti hlavného mesta Lima, previezli v sanitke na kliniku v centre metropoly.

Lima 24. decembra (TASR) - Uväzneného peruánskeho exprezidenta Alberta Fujimoriho previezli v sobotu do nemocnice v dôsledku náhleho poklesu krvného tlaku, informovala v nedeľu agentúra AP.



Lekár Alejandro Aguinaga novinárom povedal, že 79-ročného Fujimoriho, ktorý si odpykáva trest v zariadení vo východnej časti hlavného mesta Lima, previezli v sanitke na kliniku v centre metropoly.



V septembri Fujimori na svojom twitterovom účte uviedol, že trpí arytmiou, pre ktorú bol už dvakrát tento rok hospitalizovaný.



V pondelok Fujimori požiadal o milosť zo zdravotných dôvodov, hovoril, že jeho stav sa zhoršuje.



Peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski avizoval, že rozhodne o milosti do konca tohto roka, a to po konzultácii s lekármi.



Peruánsky zákon ustanovuje, že žiadna osoba odsúdená za vraždu alebo únos nemôže dostať prezidentskú milosť. Výnimkou je, ak je dotyčný v záverečnom štádiu ochorenia.



Tri predchádzajúce žiadosti od Fujimori o milosť od roku 2013 boli odmietnuté po tom, čo lekári uviedli, že netrpí nevyliečiteľnou chorobou alebo ťažkou duševnou poruchou.



Fujimori bol prezidentom Peru v rokoch 1990-2000. Počas svojho pôsobenia sa mu takmer úplne podarilo zlikvidovať povstaleckú maoistickú skupinu Sendero Luminoso (Svetlý chodník), ktorá držala krajinu v trvalom strachu mnoho rokov. V roku 2009 ho súd usvedčil z porušovania ľudských práv v prípade zabitia 25 civilistov vládnymi eskadrami smrti a vymeral mu 25-ročný trest.