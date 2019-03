Úvod Environmentálneho zhromaždenia OSN zatienila tragédia v Etiópii

Pri páde lietadla, ku ktorému došlo šesť minút po štarte z Addis Abeby, prišlo o život 157 ľudí vrátane štyroch občanov SR.

Nairobi 11. marca (TASR) - Otvorenie prvého plenárneho zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia OSN v kenskom Nairobi v pondelok poznamenala havária lietadla v Etiópii, pri ktorej v nedeľu zahynulo aj najmenej 22 zamestnancov OSN.



Ako informovala agentúra AFP, na znak smútku bola vlajka na stožiari pred miestom konania zasadnutia stiahnutá na pol žrde. Vlajky členských štátov OSN, ktoré obvykle vejú pri sídle Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), neboli vztýčené vôbec.



Zasadnutie sa začalo minútou ticha za obete leteckého nešťastia. K nehode v Etiópii sa vo svojom príhovore vrátila aj šéfka Programu OSN pre ľudské sídla (UN Habitat) Maimunah Sharifová, ktorá uviedla, že "táto tragédia ani tí, ktorí v nej zomreli, neupadnú do zabudnutia". "Myslime na to, že naši kolegovia boli ochotní cestovať a pracovať ďaleko od svojich domovov a svojich milovaných, aby urobili svet lepším miestom pre život," uviedla Sharifová.



Sekretariát UNEP v pondelok podľa AFP informoval, že sa snaží získať presné údaje o zamestnancoch OSN, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v Etiópii. Vie sa, že medzi nimi boli osoby pracujúce pre Svetový potravinový program (WFP), Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM).



Nairobi je nielen sídlom UNEP, ale aj regionálnym sídlom mnohých ďalších agentúr OSN. Na výročnom zhromaždení UNEP sa zúčastnia šéfovia štátov a vlád, ministri, podnikatelia, zástupcovia občianskej spoločnosti a aktivisti, aby pracovali na spôsoboch, ako znížiť znečistenie a vybudovať globálnu ekonomiku ústretovejšiu k životnému prostrediu.



Približne 4700 delegátov konferencie v Nairobi sa má zamerať na dosiahnutie cieľov parížskej dohody o klimatickej zmene, hľadanie inovatívnych riešení pre výzvy v oblasti životného prostredia a taktiež na trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Diskusie sa budú venovať aj otázkam súvisiacim so znižovaním globálnych emisií oxidu uhličitého a splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a klimatických záväzkov jednotlivých štátov.



Environmentálne zhromaždenie OSN potrvá do 15. marca.