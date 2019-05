Už 11. piatok po sebe protestovali v Alžíri proti vedeniu krajiny

Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie.

Alžír 3. mája (TASR) - Tisíce Alžírčanov vyšli po piatkových modlitbách už po 11. raz do ulíc hlavného mesta Alžír, aby protestmi vyvinuli nátlak na vedenie krajiny a donútili ho k odstúpeniu.



Bezpečnostné sily sa rozmiestnili okolo metropoly a v očakávaní piatkovej demonštrácie tiež zriadili kontrolné stanovištia na diaľnici A1 vedúcej do Alžíra, informovala agentúra AP.



Tisíce Alžírčanov sa zhromaždili na námestí pred budovou hlavnej pošty v Alžíri, ktorá sa v uplynulých mesiacoch stala miestom stretávania demonštrantov. Z miesta sa rozliehali pokriky ako "Všetci musia odísť" či "Banda zlodejov". Demonštrácia mala pokojný priebeh, informuje agentúra Reuters.



Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie. Buteflika (82) oznámil 2. apríla svoju rezignáciu po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil.



Mnohí Alžírčania však i po jeho odstúpení pokračujú v pravidelných piatkových demonštráciách a žiadajú ďalšie zmeny vo vláde, ktorej popredných predstaviteľov vnímajú ako Buteflikových spojencov. To sa týka aj dočasného prezidenta Abdala Kádira bin Sáliha, ktorý Butefliku v úrade nahradil, a tiež nového premiéra Núraddína Badawího, ktorého stihol Buteflika krátko pred svojou rezignáciou vymenovať do úradu.



Z zhromaždeného davu zaznievali v piatok pred hlavnou poštou podľa AP rôzne názory na náčelníka generálneho štábu Ahmada Káida Saláha. Práve on Butefliku donútil odstúpiť, následne však vyjadril podporu jeho nástupcovi bin Sálihovi, ktorý je opozíciou vnímaný ako predstaviteľ "starého režimu", respektíve spojenec Butefliku. Niektorí zo zhromaždených Saláhovi deklarovali podporu, iní vyjadrovali obavy z vojenského zásahu.