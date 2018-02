Uzbek súdený za útok v Štokholme sa považuje za vojaka

Pri útoku ukradnutým nákladným autom v štokholmskej pešej zóne zahynulo 7. apríla päť ľudí a 15 ďalších utrpelo zranenia.

Štokholm 21. februára (TASR) - Uzbek Rachmat Akilov, ktorý vlani podľa obžaloby vrazil v centre švédskej metropoly Štokholm nákladným automobilom do davu ľudí, sa v stredu označil za "vojaka" a obhajoval svoje konanie. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je to všemocný Alah, ktorý nás bude súdiť a vysvetľovať, čo sme urobili správne alebo nesprávne," povedal Akilov počas stredajšieho pojednávania. Uzbek takto odpovedal po výzve, či má nejaký odkaz smerom k preživším po útoku.



Zopakoval tiež svoje predošlé vyhlásenie o tom, že jeho cieľom bolo, aby Švédsko prestalo podporovať vojenské aktivity v boji proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) na Blízkom východe.



Pri útoku ukradnutým nákladným autom v štokholmskej pešej zóne zahynulo 7. apríla päť ľudí a 15 ďalších utrpelo zranenia. Hlavným podozrivým je Akilov, ktorý sa k spáchaniu tohto činu priznal.



Uzbeka Akilova, ktorý mal v čase útoku 39 rokov, vypočúvalo v stredu viacero právnikov zastupujúcich mnoho zo 150 osôb, ktoré boli počas tohto útoku vystavené ohrozeniu života alebo utrpeli zranenia.



Prokuratúra minulý týždeň uviedla, že dnes 40-ročný Akilov sľúbil tesne pred spáchaním tohto útoku vernosť IS. Akilov v stredu povedal, že prísahu stále dodržiava.



Akilov si bol podľa DPA v stredu vedomý toho, že organizácia IS sa k spolupráci na jeho útoku neprihlásila. Akilov to vysvetlil so slovami: "Je to vôľa Božia."



Obžalovaný svojmu právnemu zástupcovi Johanovi Erikssonovi povedal, že sa považuje za "vojaka". Útok sa rozhodol spáchať po tom, ako videl filmy o útokoch na podporovateľov IS. A keďže nemohol odcestovať do Sýrie, zaútočil v Štokholme.



Proces s obžalovaným Uzbekom sa začal na súde v Štokholme 13. februára. Skončiť by sa mal 9. mája a vynesenie rozsudku sa očakáva niekedy pred začiatkom leta.



Štokholmský útok bol jedným z niekoľkých svojho druhu v Európe, na ktorej území boli od roku 2016 použité vozidlá proti civilistom niekoľkokrát. Predošlé teroristické útoky sa odohrali v Barcelone, Berlíne, Londýne či Nice.