Uzbekistan odblokoval desiatky spravodajských webov

Taškent 11. mája (TASR) - Uzbekistan odblokoval prístup k webovým stránkam desiatok spravodajských staníc a ľudskoprávnych organizácií, ktoré sú známe svojím kritickým postojom k tejto stredoázijskej krajine. Oznámil to v sobotu tamojší činiteľ, odvolávajúc sa na záväzky vlády zabezpečiť slobodu informácií.



Komil Allamjonov, šéf uzbeckého Úradu pre informácie a masovú komunikáciu, na sociálnej sieti Twitter napísal, že Uzbekistan prijal opatrenia na odstránenie "určitých technických problémov", aby mohol umožniť miestnym používateľom prístup k daným webstránkam, z ktorých niektoré boli zablokované vyše desaťročie, informuje tlačová agentúra AFP.



Medzi sprístupnenými platformami je uzbecký servis britskej stanice BBC či internetové stránky ľudskoprávnych organizácií Human Rights Watch (HRW) a Reportéri bez hraníc (RSF), ako aj tlačovej agentúry Fergana so sídlom v Rusku, ktorá sa zameriava na dianie v stredoázijskom regióne.



Allamjonov však vo svojom tvíte nespomína obľúbenú, Spojenými štátmi podporovanú spravodajskú platformu Slobodná Európa (RFE/RL) v uzbeckom jazyku, ktorá je momentálne v Uzbekistane nedostupná. "Uzbecký prezident neustále zdôrazňuje potrebu zabezpečiť slobodu slova a informácií," dodal.



Opatrenie Taškentu je podľa AFP ďalším opatrným krokom po úmrtí dlhoročného autoritárskeho lídra Islama Karimova v roku 2016. Šavkat Mirzijojev, ktorý pred nástupom do prezidentskej funkcie slúžil 13 rokov ako premiér, sa zbavil niektorých excesov svojho predchodcu, ale autoritársky systém štátu zachoval bezo zmeny.



Mnohé médiá a organizácie bojujúce za práva boli v Uzbekistane účinne zakázané po krvavom potlačení protestov v meste Andižan v roku 2005, keď sa stovky opozičných demonštrantov stali obeťami streľby poriadkových síl.