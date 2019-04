Uzemnenie Boeingov ohrozuje dovolenky Čechov

Letecký dopravca SmartWings, ktorý má dominantné postavenie na českom trhu, prišiel v dôsledku uzemnenia Boeingov o zhruba tretinu lietadiel.

Praha 20. apríla (TASR) - Ohrozené dovolenky s odletom z menších českých letísk alebo "zosekané" spoje na Kapverdské ostrovy či do susedného Senegalu. To sú prvé komplikácie pre českých turistov, ktoré spôsobil zákaz lietadiel Boeing 737 MAX.



Zhruba v polovici mája pritom štartujú dovolenkové lety do masovo navštevovaných turistických cieľov. Potom sa výpadok prejaví oveľa výraznejšie, konštatuje portál idnes.cz.



Letecký dopravca SmartWings, ktorý má dominantné postavenie na českom trhu, prišiel v dôsledku uzemnenia Boeingov o zhruba tretinu lietadiel. A hoci sú jeho stroje stiahnuté z prevádzky už dlhšie ako mesiac, až teraz dostávajú české cestovné kancelárie prvé informácie o tom, ktorí z ich klientov na dovolenku poletia a ktorých čaká v lepšom prípade zmena termínu.



Počas najbližších dní by tak malo dostať takmer 2000 klientov cestoviek smerujúcich do spomínaných destinácií v západnej Afrike list o zrušení alebo o posunutí letov.



Exim Tours zatiaľ pre redukciu letov do Senegalu a na Kapverdské ostrovy o tretinu pripúšťa len posun odletu o jeden deň.



Väčšie komplikácie oznámila cestovná kancelária Blue Style, ktorej aerolinky zrušili vybrané lety z Ostravy a z Brna.



Zákaz letov najnovšími Boeingami 737 MAX pre podozrenie, že ich systém pre stabilizáciu letu mal na svedomí dve nedávne havárie, už aerolinkám SmartWings uzavrel letecké bázy v izraelskom Tel Avive, Lyone a Paríži. V Česku, kde je spoločnosť prakticky jediným prevádzkovateľom charterových letov, teraz finišujú rokovania s cestovnými kanceláriami o tom, ako sa na predaných zájazdoch prejaví redukcia objednaných letov.



Presun klientov na pravidelné linky leteckých spoločností nie je pritom jedinou možnosťou, ako môžu cestovné kancelárie (CK) výpadok zmluvných letov nahradiť. Problémy SmartWings, ktoré po predaji Českých aerolínií a zrušení ich dcérskych Holidays Czech Airlines v roku 2013 nemajú na českom trhu charterových letov významnejšiu konkurenciu, si už všimli dopravcovia zo severu Afriky alebo Talianska.



"Svoj služby cestovným kanceláriám už ponúkli napríklad tuniské aerolínie Tunis Air alebo Royal Air Maroc. Lety do Palerma začal ponúkať jeden sicílsky dopravca, ktorý v Česku pôsobí cez sprostredkovateľa. Podobne aj jeden dopravca z Cypru požiadal o skontaktovanie s cestovnými kanceláriami," povedal MF DNES podpredseda Asociácie cestovných kancelárií ČR Jan Papež.



Podľa hovorcu cestovnej kancelárie Blue Style Ondreja Rušikvasa musí prechod k alternatívnemu dopravcovi spĺňať dve podmienky. Tou prvou je slušná miera kvality a spoľahlivosti a druhou je podobná cena ako v zmluvách na zájazdy.



Zohnať náhradné lietadlá sa snažia aj samotné aerolinky SmartWings. Podľa ich hovorkyne Vladimíry Dufkovej sa minimálne dva stroje na leto podarí zaistiť.



SmartWings vyradili z prevádzky sedem lietadiel a firma navyše zastavila prevzatie ďalších deviatich strojov. Tie mali do letnej sezóny doplniť jej flotilu.



Okrem finančných strát prináša uzemnenie Boeingov českej firme aj ďalšie škody. Spoločnosť už napríklad oznámila posádkam plány na znižovanie počtu zamestnancov, ktorí sú pre chýbajúce stroje nadbytoční.