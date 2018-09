Uznesenie odsudzujúce Sargentiniovej správu schvália najskôr v októbri

V utorok zaradenie uvedeného návrhu do rozpravy schválil parlamentný výbor pre spravodlivosť.

Budapešť 26. septembra (TASR) - Uznesenie, ktorým chce maďarský parlament odsúdiť správu o stave demokracie v Maďarsku, schválenú Európskym parlamentom 12. septembra v Štrasburgu, sa dostane na plenárnu schôdzu najskôr druhý októbrový týždeň. Uviedol to v stredu denník Magyar Idők.



Návrh uznesenia, ktorým chce maďarský parlament odmietnuť aj odobratie národnej kompetencie na ochranu štátnych hraníc - ako to podľa Budapešti navrhuje Európska komisia -, predložili zákonodarnému zboru poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP. V utorok zaradenie uvedeného návrhu do rozpravy schválil parlamentný výbor pre spravodlivosť.



V návrhu uznesenia sa uvádza, že správa kritizujúca stav dodržiavania princípov právneho štátu v Maďarsku, predložená holandskou poslankyňou Európskeho parlamentu z frakcie Zelených Judith Sargentiniovou, je plná klamstiev a zavádzaní.



Ďalej sa v ňom pripomína, že vláda premiéra Viktora Orbána nedovolí, aby bola Maďarsku odobratá právomoc ochraňovať svoje hranice - a aby namiesto maďarských vojakov a policajtov prišli do Maďarska strážiť vonkajšie schengenské hranice žoldnieri.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach