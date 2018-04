V Afganistane našli zrejme bývalého vojaka ZSSR, meno si už nepamätal

Muž si z minulosti s určitosťou pamätal iba jediné, a to že sa narodil vo Volynskej oblasti na severozápade dnešnej Ukrajiny.

Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajinskí vedci narazili v afganskej provincii Kandahár náhodne na pravdepodobne niekdajšieho sovietskeho vojnového veterána ukrajinskej národnosti, ktorý tu padol do zajatia, medzičasom konvertoval na islam, nehovorí ani po ukrajinsky, ani po rusky, nepamätal si svoje meno a priezvisko a predstavil sa ako Amredín.



O neuveriteľnom príbehu informovala ukrajinská spravodajská televízia TSN.



Vedci sa po návrate do vlasti začali intenzívne zaujímať o prípady nezvestných spred troch desaťročí a zistili, že mladý muž, rodák z dedinky Nova Hlusa vo Volynskej oblasti ako sovietsky vojak v tom čase skutočne padol do zajatia v Afganistane. Jeho mŕtve telo sa nikdy nenašlo, zostal na zozname nezvestných bez akýchkoľvek ďalších informácií.



Mladíkova matka na jeho návrat zo stredoázijskej republiky čakala 20 rokov. Pred desiatimi rokmi sa však zmierila s tým, že už nežije, a nechala mu na miestnom cintoríne postaviť hrob. Keď vedci ukázali žene zábery z Afganistanu, po 30 rokoch si už nie je úplne istá, že ide o jej syna považovaného za mŕtveho. Avšak v obci žijúci viacerí mužovi príbuzní a niekdajší spolužiaci nemali pochybnosť o tom, že ide o nezvestného niekdajšieho príslušníka sovietskych ozbrojených síl - Ihora Bilokurova.



V reportáži ukrajinskej televízie nechýbali fotografia niekdajšieho mladíka v uniforme sovietskej armády ani podobizeň bradatého súčasníka z Afganistanu - a podobnosť bola nepopierateľná.



Mimochodom, na sovietskej armádnej invázii do Afganistanu sa podieľali svojho času traja mladíci zo spomínanej obce. Smrť jedného z nich oficiálne potvrdili už dávnejšie, dvaja ostávajúci sú až do súčasnosti na zozname nezvestných.



Zdá sa, že práve Ihor Bilokurov, ktorý prejavil želanie vrátiť sa do vlasti, sa návratu dočká už čoskoro, možno v priebehu mesiaca, pretože toľko bude zrejme potrebovať ukrajinská ambasáda v Kábule na vybavenie nevyhnutných dokumentov totožnosti.