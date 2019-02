V Afganistane pristálo ďalšie lietadlo s neúspešnými žiadateľmi o azyl

Od decembra 2016 ide v poradí už o 21. hromadný deportačný let z Nemecka.

Kábul 19. februára (TASR) - Deportačné lietadlo z Nemecka s 38 neúspešnými afganskými žiadateľmi o azyl pristálo v utorok v skorých ranných hodinách miestneho času na letisku v Kábule. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia letiska.



Lietadlo smerujúce z Frankfurtu do afganskej metropoly priletelo okolo 7.30 h (4.00 h SEČ). Od decembra 2016 ide v poradí už o 21. hromadný deportačný let z Nemecka. Nemecko tak doposiaľ späť do vlasti poslalo dovedna 474 Afgancov.



Krátko po skupinovej deportácii zo začiatku júla minulého roka, keď z Nemecka vyhostili 69 ľudí, spáchal jeden z nich po príchode do Afganistanu samovraždu. Dvadsaťtriročný mladík žil pred deportáciou do Kábulu v Nemecku osem rokov.



Kritici majú voči týmto deportáciám námietky, pretože Afganistan je podľa ich slov stále nebezpečný. V krajine sú totiž stále aktívne radikálne hnutie Taliban a teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Vlani pri 22 veľkých útokoch v Kábule prišlo o život vyše 550 ľudí. Ďalšie obavy vyvolal americký prezident Donald Trump, keď oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu.