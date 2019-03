V Afganistane pristálo už 22. lietadlo s neúspešnými žiadateľmi o azyl

Predchádzajúcimi letmi deportoval Berlín do Afganistanu už dovedna 512 mužov.

Kábul 20. marca (TASR) - V Kábule pristálo v stredu ráno ďalšie lietadlo s dovedna 21 afganskými utečencami, ktorým v Nemecku odmietli udeliť azyl. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnych letiskových úradov o tom informovala agentúra DPA.



Lietadlo z Lipska priletelo do afganskej metropoly asi o 07.10 h miestneho času (03.40 h SEČ). Od decembra 2016 ide už o 22. hromadnú leteckú deportáciu Afgancov z Nemecka. Predchádzajúcimi letmi deportoval Berlín do Afganistanu už dovedna 512 mužov.



Berlín k pravidelným deportáciám neúspešných žiadateľov o azyl do Afganistanu pristúpil ešte v decembri 2016. Chcel týmto spôsobom ukázať, že otázku vysokého počtu utečencov v Nemecku rieši a vyhosťuje tých, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu.



Deportácie sú však aj v Nemecku vnímané veľmi kontroverzne. Krátko po jedenej z nich spáchal vlani v júli samovraždu 23-ročný Afganec, ktorý žil predtým osem rokov v Nemecku.



Kritici deportácií tvrdia, že situácia v Afganistane je stále príliš nebezpečná na to, aby tam Berlín vracal zamietnutých žiadateľov o azyl. V krajine je totiž stále aktívne radikálne hnutie Taliban aj teroristická organizácia Islamský štát (IS). Terčom ich útokov bývajú armádne ciele, ale často aj samotní civilisti.



V dôsledku pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov sa podľa najnovšej správy OSN v Afganistane vlani zranilo a prišlo o život dovedna 11.000 civilistov.



O nájdenie politického východiska zo situácie sa na spoločných rokovaniach v Katare snažia predstavitelia USA a Talibanu. Washington pritom dúfa, že takéto snahy povedú k priamym rozhovorom zástupcov Talibanu s afganskou vládou.