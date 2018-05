V Afganistane začali registrovať kandidátov pre dlhoodkladané voľby

Voľby do dolnej komory parlamentu by sa mali konať 20. októbra 2018 zároveň s regionálnymi voľbami.

Kábul 27. mája (TASR) - Afganské úrady spustili registráciu kandidátov pre dlhoodkladané parlamentné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v októbri tohto roku. Informovalo o tom v nedeľu Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Podľa sobotňajšieho vyhlásenia afganskej Nezávislej volebnej komisie sa potenciálni kandidáti budú môcť registrovať do 12. júna. Na podporu svojej kandidatúry musí každý z nich predložiť najmenej tisíc podpisov.



Voľby do dolnej komory parlamentu by sa mali konať 20. októbra 2018 zároveň s regionálnymi voľbami. Má ísť vôbec o prvé hlasovanie v Afganistane od roku 2014, keď si Afganci zvolili za prezidenta súčasnú hlavu štátu Ašrafa Ghaního.



Päťročný mandát afganského parlamentu pritom oficiálne vypršal už pred vyše troma rokmi, v roku 2015. Odklad volieb spôsobili spory okolo reformy volebného systému.



Demokratické voľby v Afganistane odmieta fundamentalistické hnutie Taliban, ako aj miestna odnož takzvaného Islamského štátu (IS). Samovražedný atentátnik IS zaútočil v apríli na volebné registračné stredisko v hlavnom meste Kábul, pričom zahynulo 60 ľudí a najmenej 130 osôb utrpelo zranenia. K podobným útokom došlo aj v iných častiach krajiny.



Svoje hlasy v októbrových voľbách môže odovzdať približne 14 miliónov občanov, z ktorých sa však zatiaľ registrovalo len približne 3,2 milióna. Toto číslo však prevyšuje očakávania, keďže existovali obavy z úplného ochromenia registračného procesu v dôsledku hroziacich útokov militantov.