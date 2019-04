V Albánsku prepadli lietadlo Austrian Airlines

Na palube Airbusu A-320 sa v čase incidentu nachádzalo 134 pasažierov.

Tirana/Viedeň 10. apríla (TASR) - Na letisku v albánskom hlavnom meste Tirana prepadlo v utorok päť neznámych maskovaných mužov krátko pred plánovaným odletom do Viedne lietadlo spoločnosti Austrian Airlines (AUA). Informoval o tom rakúsky portál heute.at, ktorému to potvrdila hovorkyňa AUA Tanja Gruberová.



Polícia jedného z útočníkov, ktorý mal údajne so sebou samopal, granát a niekoľko zásobníkov, zastrelila na úteku. Médiá však špekulujú, že ho zastrelili jeho kumpáni, pretože ako jediný nemal masku.



Na palube Airbusu A-320 sa v čase incidentu nachádzalo 134 pasažierov. Podľa prvých správ skupina mužov ukradla dva až desať miliónov eur, ktoré mali byť uložené do nákladného priestoru lietadla. Cestujúci ani letecký personál neutrpeli zranenia.



Taliansky denník Corriere della Serra informoval, že páchatelia sa vydávali za colníkov a na vzletovú dráhu sa dostali cez vstup pre hasičov.



Po zvyšných mužoch, ktorí sú na úteku, pátrali stovky policajtov a príslušníkov špeciálnych jednotiek.



Polícia lietadlo prehľadala a po niekoľkohodinovom oneskorení odletelo do Viedne, kde pristálo o 19.18 h.



Hovorkyňa AUA uviedla, že jedným z okamžitých opatrení, ktoré spoločnosť zaviedla, je, že na trase Tirana-Viedeň sa nebude prevážať nijaký cenný náklad.