V Albánsku sa začali sporné komunálne voľby

Tirana 30. júna (TASR) - V Albánsku sa v nedeľu začali napriek napätej politickej situácii sporné komunálne voľby. Ich konanie odmietol prezident a bojkotuje ich opozícia, píše agentúra AP.



Občania Albánska rozhodujú o svojich zástupcoch na nasledujúce štyri roky v 61 správnych oblastiach.



Zatiaľ čo socialistická vláda trvá na konaní volieb, opozícia na čele s konzervatívnou Demokratickou stranou Albánska (DP), ktorá obviňuje vládu z korupcie a napojenia na organizovaný zločin, voľby bojkotuje.



Albánsky prezident Ilir Meta odsúdil ešte v utorok zámer vlády uskutočniť komunálne voľby napriek avizovanému opozičnému bojkotu.



Meta varoval, že ak sa v nedeľu v Albánsku uskutočnia voľby bez účasti opozície, môže sa stať, že nedôjde k otvoreniu prístupových rokovaní o členstve Albánska v EÚ. Podľa prezidenta by voľby bez stredopravých opozičných strán nemuseli byť demokratické.



Líder DP Lulzim Basha vyzval v sobotu podvečer Albáncov, aby voľby bojkotovali, pričom avizoval nenásilné protesty. Predstavitelia polície medzitým vyhlásili, že protesty v deň volieb nie sú povolené.



Sociálnodemokratický premiér Edi Rama však vyhlásil, že hlavným cieľom opozície je narušiť úsilie vlády o začatie prístupových rokovaní.



"Tento deň potvrdzuje, že nikto sa nemôže zahrávať s ľudom. A ten, kto sa snaží vziať ľuďom ich suverenitu, nakoniec zlyhá hanebným spôsobom," vyhlásil v tejto súvislosti Rama.



Opozícia v Albánsku od polovice februára organizuje protivládne protesty; vládu obviňuje z prepojenia na organizovaný zločin a z ovplyvňovania výsledkov volieb. Vláda tieto obvinenia odmieta.



Basha za jediné riešenie považuje odstúpenie premiéra a odsúdenie tých, čo budú usvedčení z falšovania výsledkov volieb z uplynulých rokov.



Európska únia minulý týždeň pozastavila začiatok prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom, a to i napriek varovaniam, že to môže spôsobiť narušenie reformného úsilia a stability v regióne Balkánu.



Albánsko v roku 2009 vstúpilo do NATO a v tom istom roku požiadalo aj o členstvo v EÚ. Avšak Tirana stále nebola pozvaná na prístupové rozhovory, a to pre nedostatočný posun v presadzovaní reforiem, najmä v oblasti súdnictva.