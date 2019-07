V Alpách tragicky zomrela mladá Češka

Vážnym zraneniam na mieste podľahla, lekári jej nedokázali pomôcť.

Praha/Viedeň 28. júla (TASR) - Tragicky sa skončila v sobotu túra 24-ročnej Češky, ktorá sa rozhodla vystúpiť na vrch Bosruck v rakúskych Alpách. Mladá žena sa pokĺzla na mokrom turistickom chodníku a zrútila sa zo zrázu. Záchranári jej už nedokázali pomôcť, informovala v nedeľu internetová stránka televízie Nova.



Spravodajský server tn.nova.cz cituje web rakúskej televízie ORF, podľa ktorého sa žena vydala spoločne so skupinou 24 českých turistov na cestu z horskej chaty Bosruckhütte, ktorá leží v nadmorskej výške 1042 metrov.



Skupina mala v pláne vystúpiť do sedla Ardningsattel a následne na vrchol Bosrucku vo výške 1992 metrov. Pri výstupe sa však mladá žena pokĺzla na mokrom chodníku a zrútila sa zo strmého skalnatého zrázu do hĺbky 150 metrov, spresňuje TV Nova.



Vážnym zraneniam na mieste podľahla, lekári jej nedokázali pomôcť. K ostatným členom výpravy podľa rakúskych policajtov vystúpilo 26 horských záchranárov, ktorí ich bezpečne odprevadili dolu, uzatvára televízia Nova.