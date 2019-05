V alžírskom väzení zomrel známy aktivista a bojovník za práva Berberov

Zo zodpovednosti za utorkovú smrť Kámila ad-Dína Fachára jeho advokát obvinil justičné orgány, ktoré ju podľa neho vopred naplánovali.

Alžír 29. mája (TASR) - Vo vyšetrovacej väzbe zomrel ľudskoprávny aktivista a bojovník za práva Berberov v Alžírsku, ktorý od svojho zadržania držal protestnú hladovku. Zo zodpovednosti za utorkovú smrť Kámila ad-Dína Fachára jeho advokát obvinil justičné orgány, ktoré ju podľa neho vopred naplánovali.



Fachár bol na slobode od júla roku 2017. Dva roky predtým strávil vo väzení, čo bol trest za ohrozovanie bezpečnosti štátu a narušovanie verejného poriadku.



Polícia ho znovu zadržala 31. marca v meste Ghardája, vzdialeného asi 480 kilometrov južne od metropoly Alžír, a to za "útoky na inštitúcie štátu". Od svojho zadržania Fachár držal protestnú hladovku.



Fachárov advokát Saláh Dabúz vo vyhlásení pre agentúru AFP potvrdil smrť svojho mandanta, pričom uviedol, že zomrel v nemocnici v meste Bulajda, vzdialeného asi 40 kilometrov južne od Alžíru, kam ho previezli v komatóznom stave.



K prípadu sa v stredu vyjadrila aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá uviedla, že alžírske úrady musia okamžite nariadiť účinné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie okolností jeho smrti a postaviť pred súd každého, kto je podozrivý z trestnej zodpovednosti."



Podľa Amnesty by alžírske úrady mali aj "okamžite prešetriť svoje represívne postupy a hanebné zaobchádzanie s aktivistami a protestujúcimi". Amnesty dodala, že Alžírsko musí umožniť slobodu prejavu a právo pokojne demonštrovať.



Alžírska liga za obranu ľudských práv žiada spravodlivosť a "pravdu o smrti" Fachára, ktorého vo svojom vyhlásení označila za väzňa svedomia.



Za podobných okolností zomrel v roku 2016 aj britsko-alžírsky novinár Mohamed Tamalt, ktorý bol odsúdený na dva roky väzenia za urážku prezidenta. Jeho právnik vtedy uviedol, že Tamalt, ktorý tiež držal hladovku, sa dostal do kómy.