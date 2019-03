V Alžírsku sa konali ďalšie protesty proti Buteflikovi

A. Buteflika, ktorý je pri moci od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti už takmer nevystupuje.

Alžír 29. marca (TASR) - V hlavnom meste Alžírska sa už šiesty piatok po sebe konal protest proti prezidentovi Abdalovi Azízovi Buteflikovi, ako i celému politickému systému krajiny, ktorý obyvatelia krajiny považujú za skorumpovaný. Zúčastnili sa ho desaťtisíce prevažne mladých ľudí a ich rodín, informovala agentúra AP.



Ide o prvý protest po tom, ako náčelník generálneho štábu Ahmad Káid Saláh v utorok spomenul možnosť vyhlásiť prezidenta za neschopného vykonávať svoj úrad na základe článku 102 alžírskej ústavy. Ten hovorí o tom, že prezident môže byť vyhlásený za neschopného plniť svoje povinnosti z dôvodu vážnej choroby.



Saláhov návrh podporili členovia viacerých politických strán. Vidia ho totiž ako riešenie politickej krízy. Protestujúci však tento návrh vnímajú najmä ako spôsob, akým sa chce politická elita udržať pri moci a navrhnúť Buteflikovho nástupcu, uviedla AP.



Počas piatkového protestu mali mnohí ľudia so sebou transparenty s nápismi, ktoré požadovali odstúpenie náčelníka generálneho štábu. Jeden z nich vinil politickú elitu z toho, že sa správa ako "Alibaba a 40 zbojníkov". "Nie Moskva, nie Paríž, nie Washington — mali by sme si vybrať Alžírsko," hlásal ďalší transparent odkazujúc na obavy zo zahraničnej intervencie.



Frustrácia demonštrantov sa obrátila i proti Buteflikovmu bratovi Saídovi. Menšia skupina protestujúcich začala strkať do novinárov zo spravodajskej televízie an-Nahár, ktorá má blízko práve k Saídovi Buteflikovi a kričať "Hanba!"



Do ulíc hlavného mesta Alžír vyšli tisícky opozičných demonštrantov predtým naposledy v utorok. Žiadali odstúpenie prezidenta Butefliku i jeho ľudí a ukončenie ich 20-ročnej vlády.



Účasť na protivládnych demonštráciách začala ešte viac rásť po tom, ako 82-ročný Buteflika 11. marca oznámil, že síce vyhovie svojim odporcom a nebude kandidovať na piate funkčné obdobie, avšak zároveň odložil na neurčito prezidentské voľby, naplánované pôvodne na 18. apríla. Tento krok považuje opozícia iba za ďalší pokus o predĺženie Buteflikovho pôsobenia vo funkcii.



Buteflika, ktorý je pri moci od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti už takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.