V Alžírsku sa konali doposiaľ najväčšie protesty proti prezidentovi

Alžír 15. marca (TASR) - Státisíce ľudí vyšli v piatok do ulíc v centre alžírskej metropoly Alžír, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s režimom prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ktorý v krajine vládne už 20 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



V dôsledku hromadných protestov, ktoré sa začali vo februári, Buteflika v pondelok vyhlásil, že v nadchádzajúcich prezidentských voľbách už nebude kandidovať. Avšak zo svojej funkcie neodstúpil a tvrdí, že v nej zotrvá až do prijatia novej ústavy.



"Tí, čo si myslia, že sme unavení, sú na omyle. Naše protesty sa neskončia," povedal jeden z účastníkov demonštrácie pred policajným kordónom brániacim protestujúcim vo vstupe na ulicu vedúcu k sídlam vlády a parlamentu.



Buteflika síce v pondelok oznámil, že nebude kandidovať na piate funkčné obdobie, ale zároveň vyhlásil, že zostane vo funkcii aj po 28. apríli, keď mu vyprší mandát. V úrade chce zotrvať do najbližších prezidentských volieb - tie boli vypísané na apríl, ale Buteflika ich odložil na neurčito.



Prezident Buteflika, ktorý je v úrade od roku 1999, má vážne zdravotné problémy a na verejnosti takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.