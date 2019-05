V Alžírsku zadržali prominentnú opozičnú političku, protesty pokračujú

Abdal Azíz Buteflika odstúpil z prezidentského úradu 2. apríla po nátlaku armády, keďže v Alžírsku sa proti nemu konali obrovské pouličné protesty.

Alžír 10. mája (TASR) - Alžírsky vojenský súd vzal do väzby známu ľavicovú političku. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania podozrení z údajnej prípravy sprisahania proti bývalému vedeniu krajiny.



Agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie ľavicovej trockistickej Strany práce (PT) v piatok informovala, že súd v alžírskom meste Bulajda nariadil uvaliť vyšetrovaciu väzbu na Louisu Hanúnovú.



Vo vyhlásení sa uvádza, že Hanúnovú bola predvolaná a vypočúvaná ako svedkyňa v prípade údajného komplotu proti bratovi bývalého alžírskeho prezidenta Abdala Azíza Butefliku, Saídovi Buteflikovi. Skutok, pre ktorý bola vzatá do väzby, však podľa PT nie je známy.



Hanúnová je na alžírskej politickej scéne od roku 1991, pričom sa trikrát vo voľbách uchádzala aj o prezidentský úrad. Jej zadržanie mnohých ľudí prekvapilo. Strana práce ho označila za krok namierený proti alžírskemu ľudu a jeho "revolučnej mobilizácii".



Saíd Buteflika bol za vlády svojho chorého brata Abdala Azíza vnímaný ako "riadiaca ruka". Minulú sobotu bol však zatknutý a na žiadosť prokuratúry vojenského súdu v Bulajde vzatý do väzby. Saída Butefliku zatkli spolu s dvoma bývalými šéfmi tajných služieb.



od Buteflikovho vynúteného odchodu z prezidentskej funkcie sa v Alžírsku začalo vyšetrovanie voči viacerým vplyvným veľkopodnikateľom napojeným na ľudí v exprezidentovom okolí. Väčšina z nich je podozrivá z korupcie.



Abdal Azíz Buteflika odstúpil z prezidentského úradu 2. apríla po nátlaku armády, keďže v Alžírsku sa proti nemu konali obrovské pouličné protesty. Abdal Azíz Buteflika bol pri moci takmer 20 rokov a bol najdlhšie pôsobiacim prezidentom tejto severoafrickej krajiny.



Napriek Buteflikovmu odchodu sa v Alžírsku stále konajú masové demonštrácie a podľa agentúry AP sa uskutočnia aj tento piatok. Ich účastníci požadujú odstúpenie predstaviteľov režimu a zriadenie dočasných inštitúcií.