V Alžírsku zakázali osobám podozrivým z korupcie opustiť krajinu

Alžír 1. apríla (TASR) - Alžírska prokuratúra v pondelok oznámila, že v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých a nezákonných prevodov finančných prostriedkov do zahraničia, zakázala osobám podozrivým z korupcie opustiť krajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Ako upozorňuje agentúra, prokuratúra tento krok iniciovala na pozadí už takmer mesiac trvajúcich masových protestov proti vláde prezidenta Abdala Azíza Butefliku a po tom, ako bol zatknutý jeden z jeho dlhodobých podporovateľov - alžírsky magnát Alí Haddád.



Haddáda, ktorý je podľa finančného denníka Forbes jedným z najbohatších podnikateľov v krajine, zatkla polícia zo zatiaľ neznámych dôvodov v noci zo soboty na nedeľu.



V nedeľu vláda v Alžíri taktiež až do konca mesiaca zakázala akékoľvek pristávanie a vzlietanie súkromných lietadiel na alžírskych letiskách.



V rekcii na neutíchajúcu vlnu protestov vymenoval Buteflika v pondelok novú vládu. Tá pozostáva z 27 ministrov a povedie ju Núraddín Badawí. Svoje posty si v novom kabinete udržali šiesti členovia bývalej vlády.



Buteflika (82) si napriek protestom vyzývajúcim na jeho odstúpenie v dočasnej vláde zachoval pozíciu ministra obrany. V úrade zostane aj náčelník generálneho štábu alžírskej armády Ahmad Káid Saláh, ktorý pred niekoľkými dňami vyzval na vyhlásenie Butefliku za neschopného vykonávať prezidentskú funkciu zo zdravotných dôvodov.



Alžírčania už niekoľko týždňov vychádzajú do ulíc, kde požadujú odstúpenie hlavy štátu a radikálne zmeny politického systému v tejto krajine bohatej na energetické suroviny.



Buteflika, ktorý je prezidentom Alžírska už 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavuje iba zriedka. Jeho súčasné - štvrté - funkčné obdobie sa skončí 28. apríla.