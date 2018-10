REKORDNÁ SUMA: V amerických Mega Millions je aktuálne miliarda dolárov

Zástupcovia výhernej súťaže zvýšili sumu jackpotu z predchádzajúcich 970 miliónov na miliardu iba niekoľko hodín pred piatkovým losovaním. Šance na víťazstvo sú 302,5 milióna k jednej.

Washington 19. októbra (TASR) - Jackpot v americkej lotérii Mega Millions sa v piatok vyšplhal už na miliardu amerických dolárov. Ide o druhú možnú najvyššiu výhru v histórii tejto lotérie a jej hodnota ešte porastie, píše agentúra AP.



Hlavná cena sa vyšplhala na závratné maximum, pretože od 24. júla jackpot nikto nevyhral. Celkovo 543 miliónov dolárov vtedy putovalo do Kalifornie.



Výhra jednej miliardy by bola vyplácaná postupne, väčšina šťastlivcov si preto volí možnosť jednorazového vyplatenia v hotovosti, čo by v piatok znamenalo výhru 565 miliónov dolárov.



Pokiaľ by jackpot nepadol ani v piatok večer miestneho času, do utorňajšieho zlosovania pôjde výhra v hodnote 1,6 miliardy dolárov, najvyššia v USA.