V Ankare zadržali ministra informácií Islamského štátu

Ankara 4. februára (TASR) - Turecká polícia zadržala v Ankare "ministra informácií" teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Ömera Yeteka, ktorý pripravoval nešpecifikovaný útok. Informáciu priniesla v nedeľu tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na spravodajské a protiteroristické zdroje.



Podľa nich práve tento muž kontroloval tlačoviny a riadil viacero teroristických operácií džihádistov na tureckom území.



Ömera Yeteka poslal príslušný súd do cely predbežného zadržania.



V sobotu došlo pri policajnej razii v desiatich obvodoch Istanbulu k zadržaniu 82 podozrivých z napojenia na IS. Bolo medzi nimi päť Turkov a 77 cudzincov. Podľa denníka Sabah ide údajne o občanov krajín Perzského zálivu, severnej Afriky, Afganistanu, Pakistanu a Čečenska, ktoré je súčasťou Ruskej federácie.



O deň skôr zadržali iného člena IS "zodpovedného za mediálnu sféru", ktorý každodenný život džihádistov zachytával kamerou a ponúkal záujemcom svoje "produkty" na webe. Tento 22-ročný Sýrčan žil v Turecku sťaby "spiaca bunka" očakávajúc ďalšie úlohy.