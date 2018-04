V Arizone a Colorade sa začne celoštátny štrajk učiteľov

Žiadajú vyššie mzdy a viac finančných prostriedkov pre verejné školstvo.

Denver 26. apríla (TASR) - Desiatky tisícok učiteľov v amerických štátoch Arizona a Colorado vstúpia vo štvrtok do štrajku, informovala agentúra AP. Pedagógovia zorganizujú pochody vo svojich metropolách a prestanú vyučovať.



Učitelia v týchto dvoch štátoch, ktoré sú v rámci celkového financovania vzdelávania v Spojených štátoch trvalo na najnižších priečkach, žiadajú vyššie mzdy a viac finančných prostriedkov pre verejné školstvo. Ich nároky, ako aj štátne zákony týkajúce sa úpravy podmienok štrajkovania sa však líšia.



Učitelia v Arizone žiadajú nárast miezd o 20 percent a ďalšiu miliardu na navýšenie financovania školstva. Vo štvrtok vstúpia vôbec do prvého celoštátneho štrajku. Ako dlho bude výučba na školách prerušená, stanovené nebolo.



Za toto konanie však môžu čeliť následkom, pretože v štáte Arizona, v ktorom platí tzv. zákon "right-to-work", nie je kolektívne vyjednávanie odborov medzi zamestnávateľom a zamestnávateľmi a ani ich zastupovanie právne záväzné.



Účasť na pochode učiteľov a ich sympatizantov v Phoenixe by mala dosiahnuť 30.000-50.000 ľudí.



Učitelia v Colorade chcú okrem iných požiadaviek vyrovnať finančný rozdiel vo výške stoviek miliónov dolárov. V tomto štáte síce štrajky nie sú zákonom zakazované, ale diskusiu o platoch pre učiteľov komplikuje vleklý spor ohľadne verejného dôchodkového systému.



V Denveri by malo vo štvrtok protestovať okolo 10.000 ľudí. Hlavné protestné akcie sa v Colorade plánujú na piatok.