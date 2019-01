V Auschwitz-Birkenau protestovali desiatky poľských nacionalistov

Bol to prvý protest usporiadaný krajnou pravicou v tábore Auschwitz-Birkenau v deň zmieneného výročia, ktorý je zároveň aj Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu.

Osvienčim 28. januára (TASR) - Desiatky prívržencov poľskej krajnej pravice sa zišli v nedeľu na proteste v nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau v rovnakom čase, keď tam prišli viacerí poľskí predstavitelia a bývalí väzni, aby si pripomenuli 74. výročie oslobodenia tábora.



Obe skupiny sa zhromaždili v rôznych častiach tábora, ktoré dnes slúži ako múzeum, avšak nestretli sa. Bol to prvý protest usporiadaný krajnou pravicou v tábore Auschwitz-Birkenau v deň zmieneného výročia, ktorý je zároveň aj Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, informovala agentúra Reuters.



Na oficiálnom spomienkovom akte sa k modlitbe niekoľkých posledných bývalých väzňov, ktorí niekdajší tábor smrti prežili, pripojili poľský premiér Mateusz Morawiecki a ďalší vládni predstavitelia.



Na inom mieste v tábore zas krajne pravicoví demonštranti ovinutí poľskou vlajkou položili kvety a spievali poľskú národnú hymnu.



"Židovský národ a Izrael robia všetko pre to, aby históriu poľského národa zmenili," povedal Piotr Rybak z poľskej nacionalistickej organizácie Národné hnutie (RN). "Poľskí vlastenci to nemôžu dovoliť", dodal.



Reuters si všíma, že k protestu došlo v čase narastajúceho antisemitizmu v niektorých častiach Európy a obvinení voči poľskej vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa kritikov sa PiS pokúša v poľskej spoločnosti prebudiť národný pocit krivdy tým, že sa snaží bagatelizovať spoluúčasť Poliakov na holokauste.



Auschwitz-Birkenau, v ktorom zahynulo viac ako 1,1 milióna ľudí, oslobodila Červená armáda 27. januára 1945. Tábor leží neďaleko mesta Osvienčim v južnej časti Poľska približne 60 kilometrov západne od Krakova.