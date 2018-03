BIZARNÝ NÁLEZ: V Austrálii našli 132 rokov starý odkaz vo fľaši

Fľašu hodili cez palubu z nemeckej plachetnice Paula v rámci 69-ročného oficiálneho experimentu Nemeckého námorného observatória, ktorého cieľom bolo lepšie poznať celosvetové oceánske prúdy.

Sydney 7. marca (TASR) - Jeden z najstarších známych odkazov vo fľaši na svete, ktorý je napísaný v nemčine, našli napoly zasypaný pieskom na pláži v štáte Západná Austrália - už pred 132 rokmi ho hodili cez palubu do Indického oceánu.



Historický nález sa podaril Austrálčanke Tonyi Illmanovej, keď kráčala po pieskových dunách na ostrove Wedge, 180 kilometrov severne od hlavného mesta tohto štátu, Perth.



"Vyzerala ako krásna stará fľaša, tak som ju zdvihla. Myslela som si, že by sa dobre vynímala na polici v mojej knižnici," uviedla Illmanová.



"Odkaz objavila priateľka môjho syna, keď začala z fľaše odstraňovať piesok. Odkaz bol navlhnutý, pevne zrolovaný a zviazaný motúzom," dodala Illmanová.



"Vzali sme to domov a vysušili. Keď sme odkaz vyrovnali, videli sme, že je to tlačený formulár v nemčine, s veľmi drobným písmom," povedala Austrálčanka.



Odkaz mal dátum 12. jún 1886.



Na zadnej strane žiadal nálezcu, aby napísal, kedy a kde fľašu našiel, a aby ju vrátil - buď Nemeckému námornému observatóriu v Hamburgu alebo najbližšiemu nemeckému konzulátu.



Illmanová našla fľašu 21. januára 2018, uviedla hovorkyňa Múzea Západnej Austrálie v utorok pre tlačovú agentúru DPA.



Fľašu hodili cez palubu z nemeckej plachetnice Paula v rámci 69-ročného oficiálneho experimentu Nemeckého námorného observatória, ktorého cieľom bolo lepšie poznať celosvetové oceánske prúdy a nájsť rýchlejšie, efektívnejšie námorné trasy. Vo vyhlásení to napísalo Múzeum Západnej Austrálie.