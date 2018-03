V Austrálii sa skončilo vypočúvanie svedkov v kauze kardinála Pella

Súd teraz na základe svedeckých výpovedí rozhodne, či sa začne s Pellom súdny proces. Svoje rozhodnutie by mal zverejniť až v druhej polovici apríla.

Sydney 29. marca (TASR) - Predbežné vypočúvanie v kauze podozrení zo sexuálneho zneužívania vznesených voči austrálskemu kardinálovi Georgeovi Pellovi sa vo štvrtok v austrálskom Melbourne skončilo poslednými výpoveďami svedkov.



Súd teraz na základe svedeckých výpovedí rozhodne, či sa začne s Pellom súdny proces. Svoje rozhodnutie by mal zverejniť až v druhej polovici apríla. kardinálov právnik však tvrdí, že počas vypočúvania neboli predložené dôkazy, ktoré by potvrdili podozrenia voči Pellovi.



Pell, bývalý arcibiskup Sydney a Melbourne, je najvyššie postaveným predstaviteľom Vatikánu obvineným zo sexuálnych deliktov.



Pred súdom vo štvrtok vypovedal aj detektív Christopher Reed - šéf tímu, ktorý od marca 2013 vyšetroval Pellov prípad.



Pellov advokát vo svojej reči Reedovi vyčítal, že sa snaží kardinála zničiť, o čom svedčí aj to, že boli ignorované oveľa závažnejšie podozrenie vznesené voči iným osobám.



Advokát tiež detektívov vyšetrujúcich prípad kritizoval za to, že ignorovali výpovede rehoľníčok, členov speváckych zborov a ďalších kresťanských predstaviteľov, ktoré boli Pellovi na prospech.



Kardinálov advokát vyslovil tiež podozrenie, že polícia vzniesla voči Pellovi obvinenia bez tohto, aby preverila tvrdenia údajných obetí, medzi ktorými je aj muž s narušenou psychikou. Advokát sa zaujímal, prečo polícia nepreskúmala jeho psychiatrickú anamnézu.



Pell absolvoval pred súdom v Melbourne vlani už dve krátke vypočutia - 26. júla a 6. októbra. Tento kardinál je doposiaľ najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi obvineným zo sexuálneho zneužívania. Austrálčan bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne.