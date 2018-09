V Bangkoku hrozia trestami väzenia za kŕmenie holubov

Foto: TASR/AP

Vedenie mesta vedie kampaň spojenú s chytaním holubov a prisľúbilo zaviesť zákaz ich kŕmenia. Tomu, kto by ho porušil, by hrozilo väzenie do troch mesiacov alebo pokuta vo výške približne 650 eur.

Bangkok 26. septembra (TASR) - Thajské hlavné mesto Bangkok zvažuje tresty odňatia slobody pre ľudí kŕmiacich holuby na verejnosti. Ide o opatrenie, ktoré by malo znížiť riziko šírenia vtáčej chrípky a iných chorôb. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Vedenie hlavného mesta vedie kampaň spojenú s chytaním holubov a prisľúbilo zaviesť zákaz ich kŕmenia. Tomu, kto by ho porušil, by hrozilo väzenie do troch mesiacov alebo pokuta vo výške približne 650 eur.



"Pre ľudí predstavujú riziko miesta, kde je vysoká koncentrácia holubov," uviedol zástupca bangkockého guvernéra Tavísak Lertprapan. Podľa neho sa môžu ľudia od holubov nakaziť respiračnými chorobami, meningitídou a vtáčou chrípkou.



Iné mestá vo svete taktiež zaviedli podobné zákazy vrátane Benátok, kde je kŕmenie holubov nelegálne. Nehrozia tam však za to tresty väzenia.



V Bangkoku označujú často holuby za "potkany s krídlami" a objavujú sa na preplnených miestach, ako sú chrámy, trhoviská a parky.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.