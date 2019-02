V Barcelone protestovalo 200.000 ľudí proti procesu so separatistami

Demonštranti mávali modro-červeno-žltými separatistickými katalánskymi zástavami a niesli transparenty so sloganom<i> Slobodu pre politických väzňov.

Barcelona 16. februára (TASR) - Približne 200.000 ľudí pochodovalo v sobotu ulicami španielskej Barcelony na protest proti medializovanému súdnemu procesu so separatistickými katalánskymi lídrami, ktorý sa začal tento týždeň. Množstvo zúčastnených ho považuje za frašku, informuje tlačová agentúra AFP.



"Sebaurčenie nie je zločin", hlásal jeden z transparentov na čele sprievodu demonštrantov, ktorý viedol regionálny katalánsky premiér Quim Torra. Podľa mestskej polície sa na pochode zúčastnilo 200.000 ľudí, zatiaľ čo organizátori uvádzajú až pol milióna zúčastnených.



Demonštranti mávali modro-červeno-žltými separatistickými katalánskymi zástavami a niesli transparenty so sloganom "Slobodu pre politických väzňov". Proces s 12 katalánskymi separatistickými politikmi a aktivistami ohľadom ich úlohy pri pokuse o odtrhnutie sa Katalánska od Španielska z roku 2017 sa začal v utorok na najvyššom súde v Madride.



Obžalovaní čelia trestu odňatia slobody do 25 rokov za vzburu a iné trestné činy spojené s presadzovaním referenda o nezávislosti regiónu v októbri 2017, ignorovaním súdneho zákazu a krátkodobým vyhlásením suverenity Katalánska.



Tieto udalosti vyvolali v Španielsku najhlbšiu politickú krízu od prechodu krajiny k demokracii v 70. rokoch 20. storočia po smrti diktátora Francisca Franca.



Stúpenci katalánskej nezávislosti a advokáti obžalovaných tvrdia, že sú súdení za svoje idey. Prokuratúra však trvá na tom, že separatistickí lídri a aktivisti čelia spravodlivosti za svoje činy a nie za to, čo si myslia. Mnoho Španielov, šokovaných krokmi katalánskych činiteľov, tento súdny proces podľa AFP podporuje.



Španielska legislatíva definuje vzburu ako "povstanie násilným a verejným spôsobom". Na to, či úsilie Kataláncov o nezávislosť bolo násilné, sa názory líšia. Stúpenci nezávislosti obvinenia z násilia odmietajú.