V Barcelone sa konal pochod proti nezávislosti Katalánska

Barcelona 20. októbra (TASR) - Na výzvu španielskej strany Občania (Ciudadanos), ktorá sa zrodila z opozície voči katalánskemu separatizmu, sa v nedeľu v Barcelone konal pochod proti nezávislosti Katalánska. Jeho účastníci žiadali skoncovať s násilnosťami v regióne a nastoliť spravodlivosť a podmienky pre normálne spolužitie.



"Už stačilo prizerať sa, ako v uliciach vystrájajú radikáli a desia milióny Španielov v ich vlastnej krajine. Ulice patria všetkým," napísal vo svojom tvíte pred začiatkom zhromaždenia líder strany Alberto Rivera.



Rivera ďalej vyzval španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, aby pozastavil platnosť autonómneho štatútu Katalánska - rovnako, ako to urobila vláda v Madride v roku 2017 po tom, ako sa v Katalánsku napriek nesúhlasu Madridu a španielskej justície konalo referendum o nezávislosti a katalánsky parlament následne schválil deklaráciu o nezávislosti, čo sa však označovalo len za prvý krok k nezávislému štátu..



Atmosféra v Barcelone, ktorá bola uplynulých päť nocí dejiskom potýčok medzi radikálnymi prívržencami nezávislosti regiónu a bezpečnostnými zložkami, sa v sobotu večer mierne upokojila, aj keď v meste bolo cítiť napätie a pretrvávali obavy, že pokojné zhromaždenie na podporu odsúdených lídrov boja za nezávislosť regiónu od Španielska sa opäť zvrhne do násilností.



Sobotňajšie zhromaždenie zvolali radikálne ľavicové strany a ich spojenci presadzujúci nezávislosť Katalánska. Účastníci akcie, ktorá mala za cieľ odsúdiť represie poriadkových síl počas demonštrácií z uplynulých dní, skandovali "Sme ľudia mieru", "Nie sme fašisti" či "Preč s okupačnými silami".



Jeden z účastníkov akcie pre agentúru AFP vysvetlil, že podľa jeho názoru útoky radikálov na policajné zložky nie sú prejavom násilia, ale "sebaobrany".



Päť večerov a nocí pouličných násilností v Barcelone a ďalších katalánskych mestách si podľa dostupných informácií vyžiadali približne 600 zranených.



Barcelonská primátorka Ada Colau v nedeľu informovala, že stav jedného zo zasahujúcich policajtov je v dôsledku zranení veľmi vážny, zatiaľ čo stav jedného zo zranených demonštrantov považujú lekári za kritický.



Protesty v Katalánsku sa začali v pondelok 14. októbra po tom, čo najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili odtrhnúť región od Španielska. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od 9 do 13 rokov za mrežami.