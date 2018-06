V Bavorsku už musia visieť kríže vo všetkých štátnych budovách

Opatrenie vyvolalo v katolíckom Bavorsku vášnivé diskusie o mieste kresťanstva v rámci nemeckej identity a o tom, či tento krok nestiera hranice medzi sekulárnymi štátnymi inštitúciami a náboženstvom.

Mníchov 1. júna (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko v piatok oficiálne zaviedla povinnosť osadiť kríže pri vchodoch do všetkých štátnych budov. Stalo sa tak na základe rozhodnutia krajinskej vlády z apríla tohto roku, informovala agentúra DPA.



Podľa krajinského premiéra Markusa Södera kríže v štátnych budovách nemajú byť vnímané ako náboženské symboly, ale ako jasné vyjadrenie "bavorskej identity a kresťanských hodnôt".



Povinné osadenie krížov vo vstupných častiach budov v Slobodnom štáte Bavorsko sa týka aj štátnych škôl a súdov, ale nevzťahuje sa na univerzity, múzeá a divadlá. Bavorská vláda im však odporučila, aby k tomuto kroku pristúpili dobrovoľne. Výnimku majú aj budovy magistrátov a úrady nemeckej spolkovej vlády sídliace na území Bavorska.



Toto opatrenie vyvolalo v silne katolíckom Bavorsku vášnivé diskusie o mieste kresťanstva v rámci nemeckej identity a o tom, či tento krok nestiera hranice medzi sekulárnymi štátnymi inštitúciami a náboženstvom.



Medzi odporcov tohto opatrenia patrí aj mníchovský kardinál Reinhard Marx, podľa ktorého bavorskí konzervatívci využívajú otázku krížov na vlastné politické ciele a neváhajú pritom rozdeľovať tamojšiu spoločnosť.



Bavorská vládnuca Kresťanskosociálna únia (CSU), sesterská strana Kresťanskodemokratickej únie CDU kancelárky Angely Merkelovej, sa podľa oponentov snaží týmto spôsobom posilniť svoje pozície pred októbrovými krajinskými voľbami. Chce pritom zabrániť možnému odlivu svojich voličov k pravicovo-populistickej Alternatíve pre Nemecko (AfD), ktorá profituje z obáv spojených s masovým prílevom migrantov. Práve Bavorsko bolo vystavené najväčšiemu náporu počas migračnej krízy v rokoch 2015 a 2016.



Podľa krajinského premiéra Södera je kríž základným symbolom bavorskej identity a spôsobu života a predstavuje hodnoty ako dobročinnosť, ľudská dôstojnosť a tolerancia. Obvinenia z narušovania odluky cirkvi od štátu v tejto súvislosti odmieta. On sám už v apríli umiestnil kríž vo vestibule úradu bavorského kancelára.



Opatrenie vstúpilo do platnosti v deň, keď sa Söder stretne vo Vatikáne s pápežom Františkom a následne s jeho predchodcom Benediktom XVI., ktorý pochádza z Bavorska.