V Belgicku bezplatne distribuujú tablety jodidu draselného

Brusel 6. marca (TASR) - V utorok začali lekárne v celom Belgicku bezplatne distribuovať tablety jodidu draselného. Ponúknu ich každému občanovi, ktorý o ne požiada, tak ako to vyplýva z nového národného plánu pre jadrovú bezpečnosť, ktorý predstavil minister vnútra Jana Jambon.



Tlačová agentúra Belga uviedla, že informácie o bezplatnej distribúcii jódových tabliet potvrdila kancelária ministra vnútra. Pripomenula, že ide o látku, ktorá v prípade jadrovej katastrofy pomáha obmedziť riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy.



Obyvatelia rizikových zón v blízkosti funkčných jadrových elektrární v Belgicku musia mať tablety jodidu draselného doma, pre obyvateľov ostatných častí krajiny sa toto odporúčanie doteraz vzťahovalo iba na deti, tehotné ženy, dojčiace ženy, škôlky a školy. Nové pravidlá umožňujú - od utorka - bezplatné získanie jódových tabliet pre každého, kto o ne požiada.



V utorok zverejnený nový plán pre jadrovú bezpečnosť rozšíril okruh distribúcie jódových tabliet na zónu v rozsahu 100 kilometrov okolo jadrových elektrární, čo v prípade Belgicka znamená pokrytie celého územia krajiny.



Belga upozornila, že minister vnútra spolu s ministerkou zdravotníctva Maggie De Blockovou spustia v tejto súvislosti informačnú kampaň a lekárnici majú upozorňovať záujemcov, že jódové tablety netreba konzumovať, ak nepatria do niektorej z rizikových skupín.



Belgicko má v prevádzke sedem jadrových elektrární, najstaršia je z roku 1969, najnovšie sú z roku 1978. Reaktory by mali byť postupne odstavované v období rokov 2022 až 2025. V krajine prebiehajú intenzívne politické a odborné diskusie o tom, či treba vybudovať novú jadrovú elektráreň (okolo roku 2025), alebo sa zamerať na obnoviteľné zdroje energie.



