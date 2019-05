V Belgicku rozhodujú o zložení federálneho i regionálnych parlamentov

Krajina patrí k najviac rozdeleným členským štátom EÚ. Holandsky hovoriaci voliči vo Flámsku a francúzsky hovoriaci voliči vo Valónsku a Bruseli si vyberajú vlastných kandidátov a strany.

Brusel 26. mája (TASR) - V Belgicku sa v nedeľu okrem volieb do Európskeho parlamentu (EP) konajú aj federálne a regionálne voľby, v ktorých pozorovatelia očakávajú posilnenie flámskej krajnej pravice i dobré výsledky zelených. Informovala o tom agentúra AFP.



Krajina s 11 miliónmi obyvateľov patrí k najviac rozdeleným členským štátom EÚ. Holandsky hovoriaci voliči vo Flámsku a francúzsky hovoriaci voliči vo Valónsku a Bruseli si vyberajú vlastných kandidátov a strany. V Belgicku je aj menšie Nemecky hovoriace spoločenstvo.



Zloženie krajiny mimoriadne komplikuje vytváranie koalície. V rokoch 2010-11 trvalo formovanie federálnej vlády rekordných 541 dní. Situáciu zhoršuje aj to, že ekonomicky silné Flámsko sa tradične vo voľbách prikláňa doprava, pokým v Bruseli a postindustriálnom Valónsku s vysokou nezamestnanosťou sú hlavnou silou socialisti.



Prieskumy naznačujú, že vo Valónsku potvrdia svoju dominantnú pozíciu socialisti, kým zelení si výrazne polepšia po mesiacoch klimatických protestov študentov.



Vo Flámsku by mohla krajne pravicová a separatistická strana Vlaams Belang (Flámsky záujem; VB) zaznamenať zisky na úkor svojich súperov z nacionalistickej Novej flámskej aliancie (N-VA), ktorá však zrejme zostane najväčšou stranou v Belgicku.



N-VA v rozpore so straníckou tradíciou vstúpila v roku 2014 do koaličnej vlády s frankofónnymi liberálmi premiéra Charlesa Michela. Táto koalícia sa rozpadla koncom vlaňajška, keď z nej N-VA vystúpila na protest proti ratifikácii migračného paktu OSN.



Ak by N-VA, ktorú vedie vplyvný starosta Antverp Bart De Wever, nezískala dobré výsledky, analytici predpovedajú dlhé hľadanie stabilnej vládnej koalície.



V Belgicku je účasť na voľbách povinná. Volebné miestnosti uzavrú o 16.00 h a podvečer sa tak očakávajú prvé výsledky.