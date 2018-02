V Berlíne pokračujú koaličné rokovania na úrovni lídrov CDU, CSU a SPD

Na rokovacom stole je zoznam otázok, z ktorých by síce viaceré mali byť jednoducho vyriešiteľné, avšak medzi ktorými sú stále aj sporné záležitosti týkajúce sa trhu práce či zdravotníctva.

Berlín 6. februára (TASR) - Stretnutím predsedov Kresťanskodemokratickej únie Nemecka(CDU), Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) - Angely Merkelovej, Horsta Seehofera a Martina Schulza - pokračujú v utorok popoludní v Berlíne rokovania o vytvorení novej nemeckej spolkovej vlády.



Na rokovacom stole je ešte zoznam viac ako tucta otázok, z ktorých by síce viaceré mali byť jednoducho vyriešiteľné, avšak medzi ktorými sú stále aj sporné záležitosti týkajúce sa trhu práce či zdravotníctva.



Lídri strán sa pokúsia najskôr nájsť spoločne prijateľné odpovede na otvorené otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a to nielen v sfére vývozu zbraní, ale napríklad aj v oblastiach financovania Bundeswehru a rozvojovej politiky.



Zatiaľ nevedno, kedy sa bude v rozhovoroch pokračovať na úrovni 15 špičkových vyjednávačov troch zainteresovaných strán.



Koaličné rokovania v Berlíne sa pôvodne mali skončiť v nedeľu 4. februára dosiahnutím konsenzu o návrhu koaličnej zmluvy, respektíve jej predbežným signovaním. Odvtedy ich museli dvakrát predĺžiť využijúc tak i dva dni označované pôvodne za rezervné, teda pondelok a utorok.



Pozorovatelia upozorňujú, že vzhľadom na negatívne vnímanie dlhotrvajúceho úsilia o vytvorenie novej nemeckej vlády verejnosťou po historicky najkomplikovanejšom volebnom výsledku v krajine si už zainteresovaní ďalšie odklady priveľmi dovoliť nemôžu.



Ako je známe, o koaličnej zmluve by na strane Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) mali hlasovať následne všetci členovia tohto subjektu, čo by si vyžiadalo podľa odhadov rádovo týždne.



Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe skúma aktuálne prípustnosť plánovaného vnútrostraníckeho referenda o koaličnej zmluve, a to na základe piatich podnetov jednotlivcov požadujúcich zrušenie tohto hlasovania, potvrdil v utorok hovorca tejto inštitúcie. Štyri z nich mali aj podobu ústavnej sťažnosti, jednu z nich už sudcovia zamietli.



Nemecko: O koaličnej zmluve bude môcť spolurozhodovať až 463.723 členov SPD

Členskú základňu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) tvorí po vstupe viac ako 24.000 osôb do jej radov od začiatku roka 463.723 ľudí, ktorí budú môcť spolurozhodovať o rodiacej sa koaličnej zmluve strany s konzervatívcami zo strán únie CDU/CSU.



O počte včas zaregistrovaných nových členov SPD, ktorí tak budú môcť vo vnútrostraníckom referende spolurozhodovať o prípadnom pokračovaní tzv. veľkej koalície na spolkovej úrovni v Berlíne, informoval v utorok večer v Berlíne generálny tajomník SPD Lars Klingbeil.



Mládežnícka organizácia SPD, ktorá sa na mimoriadnom zjazde strany v Bonne 21. januára nepresadila volaním po zamietnutí možnosti pokračovania veľkej koalície, začala v krátkom čase s náborom nových členov so zámerom zvýšiť silu tej časti členskej základne, ktorá bude hlasovať proti schváleniu koaličnej zmluvy. Lehota na ich registráciu v zozname členov strany vypršala v utorok o 18.00 h.



Šéf mládežníckej organizácie SPD Kevin Kühnert začína 9. februára v Lipsku s celoštátnou kampaňou No GroKo (Nie veľkej koalícii), v rámci ktorej bude v radoch straníckych kolegov lobovať za odmietnutie koaličnej zmluvy.



Predseda SPD Martin Schulz, ktorý pôvodne takisto odmietal účasť v novej nemeckej vláde, avšak napokon po krachu rokovaní o tzv. jamajskej koalícii bez SPD podľahol tlaku a zmenil názor, by s podobnou kampaňou, avšak s presne opačným cieľom, mal začať 17. februára.



Prípustnosťou hlasovania členskej základne o koaličnej zmluve sa v súčasnosti zaoberá na základe piatich podnetov nemecký Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe. Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA a viacerých nemeckých médií.



Priebeh stále pokračujúcich koaličných rokovaní v Berlíne síce údajne poskytuje dôvod na istú mieru optimizmu, avšak naďalej nie je známe, či sa rozhovory skončia ešte v utorok večer, v priebehu noci na stredu alebo dokonca budú pokračovať ešte ďalší deň.