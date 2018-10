V Berlíne sa konajú oslavy 28. výročia znovuzjednotenia Nemecka

Po bohoslužbe a stretnutí predstaviteľov ústavných orgánov s občanmi sa v rámci ústredných osláv Dňa nemeckej jednoty v Berlíne uskutočnil slávnostný akt v priestoroch Nemeckej štátnej opery.

Berlín 3. októbra (TASR) - Za zintenzívnenie spoločenského dialógu sa pri príležitosti 28. výročia znovuzjednotenia Nemecka vyslovil v stredu spolkový prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier.



"Musíme sa dívať vpred a spoločnosť držať pohromade," citovala jeho slová po ekumenickej bohoslužbe v Berlíne pri stretnutí s občanmi tlačová agentúra DPA. "Najdôležitejšie je, aby sa spoločnosť dostala do dialógu sama so sebou," dodal najvyšší nemecký predstaviteľ.



Po bohoslužbe a stretnutí popredných predstaviteľov ústavných orgánov s občanmi sa v rámci ústredných osláv Dňa nemeckej jednoty v Berlíne uskutočnil slávnostný akt v priestoroch Nemeckej štátnej opery.



Zjednotenie Nemecka je procesom, ktorý nie je ešte ukončený, vyhlásila v slávnostný deň spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorá súčasne vyzvala krajanov, aby si vzájomne načúvali. S tým súvisí aj motto slávností: "Iba s Vami!"



Podľa jej slov je vytvorenie jednoty krajiny dlhou cestou, na ktorej aj po 28 rokoch treba opakovane čeliť výzvam.



Angela Merkelová sa vyznala, že osobne stále znovu a znovu spomína s nemalými emóciami na opätovné zjednotenie krajiny, ale aj na pokojnú revolúciu, ktorá mu predchádzala a na ktorej začiatku stáli odvážni ľudia z bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Na to by sa, ako zdôraznila i v stredu, nemalo nikdy zabudnúť.



Predseda Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgang Schäuble vyzval s ohľadom na prejavy populizmu a extrémizmu v slávnostný deň na obranu demokracie a právneho štátu. Pripomenul, že úspech spolkovej republiky sa opiera o rezignáciu na násilie, o slobodu prejavu, toleranciu a vzájomný rešpekt.



"Aj v Nemecku sa stretávame s populistickou aroganciou stavajúcou 'ľud' proti politickým oponentom, proti údajným i reálnym menšinám, proti zvoleným ľuďom. Nikto však nemá právo tvrdiť, že ľud zastupuje výlučne on, pretože suverén nie je jednotný, ale predstavuje ho pestrosť sporiacich sa síl," zdôraznil Schäuble.



Predseda Spolkovej rady (Bundesratu), úradujúci starosta Berlína Michael Müller hovoril v súvislosti s výročím znovuzjednotenia krajiny o "Dni radosti", ako aj "Dni upozornenia". Ako formuloval, "je to radostný deň, ktorý nás však práve v týchto časoch upozorňuje, aby sme sa zasadzovali a bojovali za našu demokraciu", a to všetci každý deň, proti diskriminácii, nenávisti a za otvorenú a tolerantnú krajinu.



V Mníchove demonštrovali proti pravici desaťtisíce ľudí

Rádovo desaťtisíce občanov vyšli v štátny sviatok - Deň nemeckej jednoty - do ulíc Mníchova, aby demonštrovali proti pravici.



Polícia bavorskej metropoly odhadovala počet demonštrantov na najmenej 21.000, organizátori hovorili o 40.000 účastníkoch, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.



Pod mottom "Teraz platí - Spoločne proti politike strachu" nechýbali na demonštrácii plagáty pranierujúce priamo politiku vrcholných predstaviteľov Kresťanskosociálnej únie (CSU) spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera či bavorského krajinského premiéra Markusa Södera.



Organizátori podujatia chceli podľa vlastných slov jeden a pol týždňa pred bavorskými krajinskými voľbami vyslať signál, že v Bavorsku sa neakceptuje sprísnenie práv polície ani iné formy posunu vpravo.



Na demonštrácii, ktorá mala podľa policajných zdrojov pokojný priebeh, nechýbali ani celé rodiny s deťmi.