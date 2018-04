V Berlíne sa prihlásil jeden z útočníkov na dvojicu židov

K útoku na dvoch mladých mužov židovského vierovyznania, občanov Nemecka a Izraela vo veku 21 a 24 rokov, došlo v utorok v berlínskej štvrti Prenzlauer Berg.

Berlín 19. apríla (TASR) - Devätnásťročný Sýrčan, ktorý bol v utorok jedným z trojice moslimov útočiacich na dvojicu židov v Berlíne, sa prihlásil vo štvrtok na tamojšom Krajinskom kriminálnom úrade. Mladíka, ktorý prišiel v spoločnosti právnej zástupkyne, predvedú ešte vo štvrtok pred sudcu, ktorý by mal rozhodnúť o prípadnom uvalení väzby na dôvodne podozrivého. Informoval o tom spravodajský portál rbb24.de.



Jednou z obetí bol Adam Armush, študent Univerzity veterinárneho lekárstva v Hannoveri, ktorý incident opísal slovami: "S kamarátom sme kráčali po ulici, na hlavách sme mali jarmulky, keď sa k nám priblížili traja ľudia a začali nám nadávať. Nereagovali sme, nič sme im nehovorili. Stále nám nadávali a môj kamarát im povedal, nech prestanú. Nahnevali sa a jeden z nich vyrazil proti mne. Vedel som, že je dôležité, aby som to natočil, pretože som vedel, že ho pred príchodom polície nechytíme."



Jedného z útočníkov, ktorí poškodeným nadávali v arabčine a z ktorých jeden šľahal napadnutých opaskom, sa vďaka vyšetrovaniu a popisu očitých svedkov podarilo identifikovať. Práve on sa vo štvrtok sám prihlásil na Krajinskom kriminálnom úrade.